El debate sobre la renovación política dentro de los partidos volvió a instalarse en la escena local. El diputado provincial del Bloquismo, Federico Rizo, planteó la necesidad de ampliar la oferta electoral en San Juan y cuestionó que, en muchos casos, las candidaturas se definan entre pocos dirigentes.

Durante su participación en el programa Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, el legislador sostuvo que los partidos deben generar mecanismos que permitan una mayor participación interna para evitar que siempre sean los mismos nombres los que encabecen las listas.

“La falta de renovación genera que terminemos viendo siempre a los mismos dirigentes”, señaló Rizo al referirse a la dinámica interna de muchas estructuras partidarias.

En ese contexto, el diputado consideró que el sistema político debe avanzar hacia procesos más abiertos que permitan visibilizar a nuevos dirigentes que, según dijo, hoy muchas veces quedan relegados dentro de las propias estructuras partidarias. “Se viene un debate amplio de todos los partidos y creo que buscamos una participación ampliada”, afirmó.

Según planteó, uno de los principales desafíos del sistema político es generar reglas que permitan ampliar la base de representación y evitar que las decisiones se concentren en pocos sectores. “En el caso del bloquismo tenemos muchos dirigentes, hombres y mujeres, y sería bueno que haya un sistema que asegure esa participación”.

Rizo también puso el foco en la forma en que se definen muchas candidaturas dentro de los frentes políticos. Para el legislador, es necesario que esos procesos sean más transparentes y abiertos, de manera que la ciudadanía perciba que existen verdaderas alternativas a la hora de votar.

En esa línea, consideró que la sociedad sanjuanina demanda mayor pluralidad de propuestas electorales y que los partidos deben responder a esa expectativa con mecanismos más participativos. “Creo que el sanjuanino se merece una oferta electoral que no sea acotada, que no se defina a puertas cerradas y que no sean los mismos de siempre”, expresó.

Rizo insistió en que la ampliación de la participación no solo fortalecería a los partidos, sino también al sistema democrático, al permitir que más voces y propuestas lleguen a la competencia electoral.

Para el legislador bloquista, avanzar hacia una oferta electoral más amplia es una de las claves para fortalecer la representación política y acercar nuevamente a la ciudadanía a la discusión pública.

Textuales

Federico Rizo / Diputado bloquista