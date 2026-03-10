El termómetro económico de la provincia marca una tendencia clara: la necesidad de financiamiento para sostener la actividad comercial y productiva ha crecido de manera exponencial. En diálogo con DIARIO HUARPE, Manuel Rodríguez, director de la agencia Calidad San Juan, reveló que las solicitudes de asistencia crediticia han tenido un repunte y que el sector comercial es hoy el más demandante.

"Hemos notado una mayor consulta por los créditos. Algunos programas los tenemos hoy cerrados momentáneamente hasta que se cobren cuotas y vuelvan a estar a disposición debido a la gran demanda", explicó Rodríguez. Según el funcionario, el sector comercial es el que más ha recurrido a estas herramientas como un "medio paliativo" para enfrentar la coyuntura actual.

Rodríguez expuso que el Gobierno ya colocó casi $1.000 millones en programas destinados a capital de trabajo y microcréditos. "Los comercios lo usan en su mayoría para mercadería de reventa, puntualmente en el rubro indumentaria. Son usados para poder seguir adelante con las actividades económicas", detalló.

La velocidad de respuesta es uno de los puntos fuertes que destacan desde el organismo. Con la documentación al día, la salida de los fondos no demora más de 12 o 15 días. En lo que va del primer trimestre de 2026, ya se contabilizan aproximadamente 75 beneficios entregados, manteniendo un ritmo estable respecto al año anterior.

Tasas subsidiadas y requisitos

La Agencia se enfoca en pequeños emprendedores y micropymes con líneas que ofrecen tasas muy por debajo del mercado bancario tradicional. "La tasa es del 50% de la tasa Badlar. Hoy está alrededor del 32%, con lo cual el crédito queda aproximadamente en un 16% o 17% anual fija", puntualizó el director.

Las líneas vigentes incluyen: bienes de capital de hasta $6 millones para maquinaria (36 meses de plazo y 4 de gracia) y microcréditos de hasta $3 millones para insumos o mercaderías (18 meses). A su vez, una línea Mujeres de hasta $2 millones con condiciones especiales. "No hay restricciones. Se pueden destinar a cualquier tipo de sector, ya sea industria, comercio o algún servicio como turismo", ejemplificó.

Para acceder, el requisito fundamental es poseer el Certificado MiPyME (gestionado vía web de ARCA). En cuanto a las garantías, el sistema es ágil: se utilizan cheques propios o de terceros. "Es la forma más sencilla; se analiza al garante, que es el banco emisor del cheque", añadió Rodríguez. Un dato clave es que el dinero se transfiere directamente al proveedor tras presentar el presupuesto, asegurando la transparencia.

"Todos los créditos son de ventanilla abierta. Esto quiere decir que están siempre disponibles, salvo que se hayan colocado todos los fondos y se cierren hasta que se recuperen cuotas y se vuelvan a abrir", añadió el funcionario.

Alivio para el campo: cosecha y acarreo

Más allá del sector comercial, Calidad San Juan también mantiene firme el apoyo al agro. Con un presupuesto de $2.500 millones, el programa de Cosecha y Acarreo asiste a productores vitivinícolas de hasta 30 hectáreas. La ayuda alcanza los $750.000 por hectárea, con un tope de $12 millones por beneficiario, un pulmón financiero vital para los costos logísticos de la presente temporada.