Aunque falta para las elecciones provinciales de 2027, en algunos departamentos ya comienzan a asomar posibles escenarios políticos. En Albardón, uno de los nombres que aparece dentro del oficialismo provincial es el de la diputada y presidenta de la Unión Cívica Radical de San Juan, Alejandra Leonardo, quien no descartó la posibilidad de competir por la intendencia.

En el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, la dirigente radical fue consultada sobre un eventual enfrentamiento electoral con el actual intendente, Juan Carlos Abarca. Si bien evitó confirmar una candidatura, dejó en claro que está dispuesta a asumir el desafío si su espacio político así lo decide. “Yo siempre he estado a disposición de mi partido y de lo que el partido defina”, afirmó Leonardo al referirse a una posible postulación en el departamento.

La legisladora forma parte del frente político que gobierna la provincia y es una de las figuras del radicalismo que ha ganado protagonismo en la escena política local. Su nombre aparece como una alternativa dentro del oficialismo de cara al futuro electoral en Albardón, un departamento con fuerte peso político en el mapa provincial.

Sin embargo, Leonardo también dejó en claro que todavía es temprano para hablar de candidaturas concretas. Según explicó, las definiciones electorales suelen darse más cerca de los comicios y dependerán de las estrategias que adopte el espacio político al que pertenece.

En ese marco, remarcó que su compromiso principal sigue siendo con el trabajo partidario y la representación legislativa que actualmente ejerce. “No es algo que pueda decir que sí o no”, sostuvo, al tiempo que insistió en que las decisiones políticas se toman de manera colectiva dentro de los partidos.

De todos modos, la dirigente radical también planteó que quienes militan en política lo hacen con la convicción de poder transformar sus comunidades, algo que —según indicó— también se refleja en su vínculo con Albardón. “Todos los que militamos lo hacemos por nuestras convicciones y eso se puede plasmar en Albardón”, expresó.

Por ahora, el calendario electoral aún está lejos, pero las primeras señales comienzan a aparecer. Y en Albardón, el nombre de Alejandra Leonardo empieza a mencionarse como una posible protagonista de la contienda política que vendrá.

Textuales

Alejandra Leonardo / Presidente de la UCR