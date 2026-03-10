El financiamiento de la política volvió a colarse en la agenda del debate público. Esta vez fue la diputada provincial y vicepresidenta del Partido Justicialista de San Juan, Graciela Seva, quien puso el tema sobre la mesa al advertir sobre los riesgos de no transparentar el origen de los recursos que sostienen la actividad partidaria.

En el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por Huarpe TV de 10 a 11, la legisladora planteó que el sistema político sanjuanino y argentino necesita discutir con mayor profundidad de dónde provienen los fondos que permiten sostener campañas y estructuras partidarias.

Según afirmó Seva, evitar ese debate solo contribuye a generar zonas grises que pueden afectar la calidad institucional. “Debemos discutirlo porque determina de dónde van a salir esos fondos”, sostuvo.

La dirigente peronista explicó que, en muchos casos, el tema suele evitarse dentro de la discusión pública por considerarse incómodo, aunque remarcó que se trata de una cuestión central para la vida democrática. En ese sentido, planteó que los partidos deben asumir el desafío de transparentar los recursos con los que funcionan.

“Tenemos que poner el debate de frente respecto a los fondos de los partidos políticos y dejar de pensar que es una mala palabra”, señaló.

Para Seva, abrir esa discusión no solo implica revisar los mecanismos actuales de financiamiento, sino también generar herramientas que permitan garantizar mayor control y trazabilidad sobre el origen del dinero que llega a las campañas electorales.

La vicepresidenta del PJ sanjuanino sostuvo que la transparencia en esta materia es clave para fortalecer las instituciones y evitar que intereses ilegales intenten influir en la política. “Esto hace a la vida y a la democracia de los partidos, que deberán brindar información sobre de dónde salen los fondos”, afirmó.

En ese marco, la legisladora lanzó una advertencia sobre los riesgos que implicaría no avanzar en esa discusión. “Si no ponemos sobre la mesa este debate terminamos con narcos sentados en las bancas”, expresó.

Si bien Seva no mencionó casos concretos, sus declaraciones remiten a antecedentes recientes que reavivaron el debate sobre el financiamiento de la política en Argentina. Entre ellos aparece lo ocurrido durante la campaña electoral de 2025, cuando el entonces candidato del espacio libertario, José Luis Espert, terminó declinando su lugar en la boleta luego de que trascendieran sus vínculos con Federico “Fred” Machado, investigado por presunto lavado de fondos provenientes del narcotráfico.

En ese contexto, Seva insistió en que el sistema político debe asumir el debate sin prejuicios y con reglas claras. Para la diputada, discutir el financiamiento de los partidos no implica debilitar a la política, sino todo lo contrario: fortalecerla y protegerla de intereses que puedan afectar su legitimidad.

Texuales

Graciela Seva / Vicepresidente del PJ de San Juan