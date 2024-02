El 20% del territorio provincial corresponde a áreas protegidas, conocidas como Bosques Nativos. Este espacio de preservación entra en riesgo si se aprueba la Ley Ómnibus, dentro de las modificaciones a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de dichos territorios. En San Juan, especialistas del Conicet, explicaron cuáles serían los riesgos que implicarían la posible aprobación de esta nueva legislación y las consecuencias que generarían en el ecosistema local.

Se trata de 15.302 km² que se dividen, según la actual ley, en tres categorías. El 1,5% de ese total, corresponde a la categoría III o verde, considerados sectores de bajo valor de conservación. El 95% es la categoría II o amarilla, sectores de mediano valor de conservación y por último la categoría I o roja, que corresponde a un 3,5 % del territorio provincial. Este último es el que mayor preocupación genera, por ser de muy alto valor de conservación.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Valeria Ocampo, investigadora del Conicet y profesora de la UNSJ, explicó a DIARIO HUARPE que en el caso de la categoría I, son zonas que albergan espacios que no se pueden tocar. En la II se pueden realizar modificaciones con los permisos pertinentes y en el caso de la III, no es necesario un permiso, por lo que es posible modificar aspectos de la zona.” Con la posible aprobación de las modificaciones de la ley actual, se perderían las categorías y no habría protección sobre las áreas. Es decir, se podría avanzar con la deforestación y modificaciones sin restricciones”, explicó Ocampo.

“Por el clima de San Juan, modificar y pretender volver a su estado original un área protegida, es sumamente complicado”, dijo la profesora.

Otro de los puntos importantes que los profesionales pidieron tener en cuenta, es la Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema. La investigadora explicó que con las modificaciones se emitirían permisos de quema por 90 días y que en caso de no ser respondidos, habilitan a iniciar la práctica sin consecuencias.

Ocampo comentó que esta práctica podría generar incendios de grandes magnitudes, que no solo ponen en riesgo a las especies que habiten el lugar, sino también a la población. “Para realizar una quema es necesario tener varios aspectos en cuenta para evitar el menor daño posible. Hay estudios que realizar, que en muchos casos necesitan de más de 90 días para autorizarlos. No es tan sencillo”, expresó.

Finalmente, la profesional comentó que esperan atentos a la posible respuesta de los representantes locales en Nación y se actúe en consecuencia para evitar modificaciones que podrían acarrear graves consecuencias para la provincia.

Publicidad

Productores afectados

Otro de los ítems que los 34 profesionales de la provincia pidieron revisar tiene que ver con la posibilidad del patentamiento de semillas o especies nativas. "Actualmente eso no se realiza, pero con la posible adhesión a la Convención de la Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos, las empresas podrán patentar especies y de esta manera monopolizar la compra y venta", concluyó Ocampo.