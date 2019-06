Bronca en las zonas alejadas por la nueva tarifa de los colectivos

Algunos sostienen que es el peor de los mazazos a las castigadas economías familiares de la clase trabajadora y los sectores vulnerables sanjuaninos. Y no es para menos, ya que el colectivo, para los habitantes de las localidades alejadas (donde la oferta laboral escasea), es la última de las posibilidades para ir a buscar el mango y parar la olla en la casa.

“Esto a mí me parte al medio”, le dijo a DIARIO HUARPE con una angustia estremecedora, un albañil de 25 de Mayo que a diario usa el transporte público de pasajero. “Te podes imaginar, para ir y volver a la ciudad, voy a tener que desembolsar 188 pesos por día. Una locura”.

La sensación de este usuario veinticinqueño se multiplica por montones entre los habitantes de los departamentos alejados de la provincia que usan el servicio como transporte para llegar a sus trabajos. Es que así como los de 25 de Mayo pagarán a partir del primero de julio, $94,40 el boleto, los de Sarmiento $86,40; los de Ullum $81,60; los de Zonda $58,70; los de Caucete $55,60; San Martín $53,60; 9 de Julio $45,60; Angaco $40,70; Médano de Oro y Pocito $35,90. Y ni hablar de los de Valle Fértil, Calingasta, Jáchal e Iglesia, que los números superan la barrera de los 500 pesos.

“Si esta es la justicia social que prometieron, y las políticas sociales para la clase trabajadora, no las quiero”, dijo indignada una ullunera en su Facebook. “Que me diga el Gobernador, el Ministro de Hacienda y Ministro de Gobierno, cómo voy a hacer yo que pago cuatro boletos diarios”.

En este caso, la ullunera (que es empleada de comercio, y no puede quedarse en la ciudad en la siesta,porque tiene niños y una madre enferma a su cargo), va a tener que destinar para su traslado diario, $326,40.

A la hora de consultar a especialistas del área social y política de la provincia, todos coincidieron que en momentos de crisis, las políticas de Estado deben ir dirigidas a apuntalar los sectores más vulnerables y entre ellas subsidiar los servicios que esos sectores usan.

En este punto los especialistas repararon en que, en el mundo y, principalmente, en los países más avanzados, la tendencia es bajar al mínimo las tarifas de los servicios de transporte púbico, porque esto incentiva su uso, y se logra disminuir considerablemente, la contaminación por emanación de gases.

En algunos departamentos, usuarios del servicio ya empezaron a alentar manifestaciones masivas en contra del aumento; y en otros, hasta se han hecho reuniones al respecto para definir las medidas de protesta.

"Yo creo que el que calla, otorga", dijo un sarmientino. "y esta no tenemos que dajárselas pasar, porque si no creen que lo que están haciendo está bien, y no es así".