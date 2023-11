El diputado provincial y dirigente de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, pasó por el Café de la Política Express y habló de las políticas de ajuste que quiere hacer en la Argentina el presidente electo, Javier Milei. Según aseguró, aunque cuidando las formas, esta situación debía replicarse en caso de que el ganador del balotaje hubiese sido Sergio Massa. En cuanto a los cambios de administración en la obra pública y su posible privatización, aseguró que hay que ser cautos, pero que si siguen parando obras no habrá problema en tomar los obradores.

“Con Milei va a haber sorpresas y otras cosas que con Massa se tenían que hacer. No se podía seguir de la misma manera a como estábamos. La mayoría de los gobernadores estaba viendo de hacer cambios profundos. No podés seguir sobreviviendo permanentemente en una etapa que vos sabes que se te termina en algún momento. Hay cambios que hay que manejarlos, seguir haciéndolos”, dijo Cabello con respecto a las decisiones de Milei y lo que se viene en la Argentina.

En este sentido, Cabello advirtió que el rol de la dirigencia es poner paños fríos y pedir gradualismo, no medidas de shock. Si estos cambios, necesarios, pero cambios en fin, se llevan adelante de un solo “saque”, habría conflictividad social. “Seguramente con los cambios abruptos algún problema social vamos a tener. Pero si los cambios son paulatinos… que como ya no estamos en campaña algunos se están haciendo”, manifestó.

A pesar de que estos cambios son necesarios para un reordenamiento económico, Cabello aseguró que todos deben estar dentro de la ley, asegurándose de que ningún derecho de los trabajadores se avasalle. En este contexto se encuentra la intención de privatizar la obra pública que tiene el equipo de Milei.

Según advirtió el referente de la CGT, la privatización no es viable en San Juan debido a que hay obras que no son rentables para los privados, por lo que no construirán. Por esto es que corre peligro el trabajo de más de 12.000 obreros, sin tener en cuenta a los 3.000 que ya fueron despedidos.

Por esto, si Milei no envía el dinero suficiente para coparticipación ni lo que corresponde en planes nacionales de obra pública, advirtió que tomarán los obradores.

“Si saca los fondos, veremos qué pasa. Si siguen parando obras o siguen sacando fondos se tomarán los obradores. No será la primera vez que se pase una navidad o un año nuevo en un obrador”, planteó.

Cabe destacar que el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, llevó tranquilidad a los sindicalistas sobre la llegada del dinero de obras nacionales. Según les aseguró el titular de la cartera, para terminar las obras públicas con financiamiento nacional, la plata está. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre la decisión es de Milei.

