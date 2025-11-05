Cada una de las Tinelli cobró $30 millones por el reality familiar

El escándalo del clan Tinelli explotó justo en el momento en que se estaba grabando la segunda temporada de "Los Tinelli", el reality show familiar que produce Amazon Prime Video.

Las grabaciones venían avanzando con normalidad hasta que se planeó el viaje a Perú. La idea era que la familia acompañara a Marcelo Tinelli, junto a su pareja Milett Figueroa, a su tierra natal, para registrar la convivencia y mostrar, de paso, parte de la cultura peruana.

El viaje generó un fuerte conflicto, ya que Juana Tinelli no quiso ser parte de ese grupo debido a una pelea fuerte que ya había tenido con su papá. A raíz de la negativa de Juana, se abrió otro frente de batalla con la gente de Prime Video.

Este problema escaló porque desembolsaron una fortuna para contar con todos los integrantes de la familia en esta nueva temporada.

La periodista Marina Calabró citó a Guido Záffora al asegurar que cada una de las hijas de Marcelo Tinelli habrían recibido 30 millones de dólares por 3 meses de filmación.

Debido a que Juana no terminó de grabar la segunda temporada del reality, por ahora nadie sabe qué pasará ahora que Juana decidió bajarse. Lo que sí es un hecho es que el conductor deberá sentarse a negociar con los ejecutivos por este tema.