Los comerciantes sanjuaninos están preocupados por la caída de ventas durante el mes de agosto. De acuerdo a un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE en distintas cámaras, el comercio en San Juan ha sufrido una caída que ronda el 10%, superior al promedio nacional de 4,1% que emitió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La devaluación hecha tras las elecciones, la inflación consecuente y la pérdida del poder adquisitivo son algunas de las causas de la baja. Hay un clima de inquietud por el futuro de la economía nacional.

Según Marcelo Vargas, presidente del Centro Comercial de Rawson, la caída en el departamento ha sido del 10 al 12 % respecto a agosto del 2022 y en rubros como indumentaria y calzados llegó al 20%. “Ha sido el peor mes de los últimos 20 años para el comercio y la actividad económica en el departamento. Con las elecciones encima, no creemos que mejore la situación en los próximos meses, sino que empeorará”, expresó el comerciante.

“Con la devaluación hubo un cambio muy grande en el consumo, la gente ya no sabe que comprar”, continuó.

En tanto desde la Cámara de Comerciantes Unidos aseguran que hubo una disminución del 7%, tanto de forma mensual como anual. Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, aseguró que las cifras provinciales son superiores a las nacionales en caída porque los relevamiento suelen hacerse en las grandes ciudades, donde existe la influencia del turismo internacional y nacional. Quiroga aseguró que hay incertidumbre hasta que no se defina el próximo presidente y agregó que las medidas del Gobierno nacional son paliativas y no resuelven cuestiones de fondo. Los rubros más perjudicados fueron calzados e indumentaria, según el empresario.

Por otra parte, Luis Agulles, presidente de la Cámara de Comercio de Caucete, expresó que “la están pasando mal” y que notan un desplome general de la actividad. “El rubro de los accesorios y celulares ha tenido problema “, dijo. Añadió que los comerciantes no consiguen variedad de mercadería porque los proveedores no envían lo que piden. En este sentido, declaró que no saben si es por faltante o especulación.

Otro sector relevado fue la Cámara de Comercio de Chimbas. “Hay una depresión muy grande en cuanto a las ventas”, dijo Daniel Milla, principal autoridad de la institución. Manifestó que la devaluación, el panorama inflacionario y la incertidumbre económica por las elecciones están provocando un desgaste grande. Milla informó que los rubros más golpeados son ropa y calzados.

Panorama nacional

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una disminución del 4,1% en agosto en comparación con el mismo período del año pasado. Uno de los sectores más afectados fue el de Alimentos y Bebidas, que experimentó una disminución del 6,6% en las ventas en comparación con el año anterior. Esta caída se produjo como resultado de la generalizada subida de precios que impactó en este rubro.