El bono de $60.000 que recibirán los trabajadores privados no saldrá necesariamente de la economía de las empresas, al menos no en el caso de las pymes. Es que, según el anuncio de Sergio Massa, las micro pymes podrán deducir el 100% del dinero de los aportes patronales y las pymes el 50%. Pero, apenas se publicó el decreto, la CAME ya solicitó modificar este punto.

Según dijo Dino Minnozzi a DIARIO HUARPE, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa buscarán que el descuento del 100% alcance a todas las pymes también. Esto implicaría que el 95% de los trabajadores de San Juan recibirían las dos cuotas de $30.000, pero sin que se vean afectadas las finanzas de los empresarios.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Lo que queremos es que la medida sea equitativa, porque las pymes al igual que las micro pymes están muy afectadas por la situación económica”, pidió Minnozzi.

El empresario aseguró que no saben cuál es la proporción entre micro y pequeñas empresas en la provincia, ya que se trata de una distinción que tienen en cuenta varios factores, como cantidad de trabajadores, pero también facturación y deducción de importaciones. Pero, aun así, dijo que en el actual escenario las pymes son igual de vulnerables que las empresas más chicas en todos los rubros.

La calificación de las empresas tiene que ver con su facturación y rubro.

“Tenemos cinco o seis meses de caída en el consumo que afecta al comercio, pero también a las agroindustrias, la industria no consigue comprar insumos para producir bienes, el rubro de los servicios viene cobrando atrasado porque la gente no llega a fin de mes y las dificultades para renovar stock por los aumentos de precio”, enumeró el empresario. Todo esto, aseguró, hace que hoy en día para cualquier negocio sea especialmente difícil hacerse cargo de este pago.

Desde la institución calculan que en la provincia hay 55.000 trabajadores que recibirán los dos tramos de $30.000, uno en septiembre y el otro en octubre. Este dinero funcionará como un adelanto de paritarias y está destinado a los trabajadores que cobran menos de $400.000.

En San Juan, según este cálculo, el desembolso será de dos tramos de $1.650.000.0000 solo para los trabajadores privados a la que se suman otras ayudas.

El empresario sanjuanino criticó que incluso si consiguen esta modificación, pagar el bono significará otro esfuerzo para las empresas porque la devolución que hará gobierno será posterior. “En todos los casos hay que pagar y después hacen el descuento y en esta situación y sin posibilidad de tener créditos es difícil”, explicó.

Publicidad

Aun así, adelantó que cumplirán con la medida porque “está reglamentado” y porque están comprometidos a apoyar que se llegue al cambio de gobierno “con paz social”. A la vez, dijo que el capital humano es el más importante para los pequeños y medianos empresarios.