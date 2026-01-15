El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Capital, César Aguilar, confirmó este jueves que la gestión municipal impulsa un plan de recaudación “agresivo” con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de recuperación de tasas y destinar esos fondos a obras previstas para 2026. Actualmente, la recaudación ronda el 40%, pero la meta es llegar al 60 o 65 por ciento durante este año.

“Este año hemos apuntado a un plan de recaudación bastante importante y agresivo para poder seguir agregándole obras al plan que anunció la señora intendente y que ya están contempladas en el presupuesto 2026”, explicó Aguilar en rueda de prensa. El funcionario remarcó que existe una gran demanda de los vecinos y que se buscará dar respuesta a esos pedidos.

Publicidad

Entre las prioridades, Aguilar mencionó un ambicioso plan de veredas. “Es un tema pendiente y sumamente importante porque los vecinos lo reclaman”, sostuvo. En ese sentido, destacó que para avanzar con estas obras es necesario fortalecer las arcas municipales.

El jefe de Gabinete también recordó que el municipio aún sufre el impacto de la reducción de dos puntos en la coparticipación durante los años 2024 y 2025. “Estamos a la espera de cómo será la coparticipación en 2026 para saber con qué fondos contaremos, ya que generalmente esos recursos alcanzan principalmente para cubrir los salarios de la municipalidad”, explicó.

Publicidad

Sobre posibles beneficios para contribuyentes, Aguilar aclaró que por el momento no está prevista ninguna moratoria. “No se ha pensado en ninguna moratoria todavía. Por eso hemos puesto el primer vencimiento el 28 de febrero, tanto para los planes anuales y semestrales como para la primera cuota mensual”, detalló.

Finalmente, indicó que evaluarán el comportamiento de la recaudación a fines de febrero para definir los próximos pasos. “En base a eso veremos si es necesario encarar alguna otra situación, pero por ahora no está en nuestros planes hacer una moratoria”, concluyó.

Publicidad

El ECO aumenta entre el 20% y 30% a partir de febrero

Para aumentar la recaudación, el sistema de Estacionamiento Controlado (ECO) implementado en la ciudad tendrá un incremento en sus tarifas a partir del próximo 1° de febrero. El ajuste, que oscilará entre un 20% y un 30%, fue confirmado por Aguilar durante la conferencia de prensa habitual.

Según explicó el funcionario, la medida responde a un proceso de actualización de costos y mantenimiento del servicio que regula el estacionamiento en el microcentro y zonas aledañas. El objetivo declarado es no solo acompañar la evolución de los gastos operativos del sistema, sino también fomentar una mayor rotación de vehículos en los espacios públicos, especialmente en las áreas de mayor demanda.

Actualmente, los valores del ECO se dividen en tres zonas:

Zona 1 (Microcentro): $150 por la primera media hora y $5 por cada minuto adicional.

Zona 2 (Fuera del microcentro): $100 por la primera media hora y $3,33 por minuto adicional.

Periferia: $80 por la primera media hora y $2,66 por minuto adicional.

El porcentaje exacto de incremento (20% o 30%) sobre estas tarifas base aún se está definiendo, así como su aplicación específica en cada una de las franjas horarias y zonas. La municipalidad comunicará los nuevos valores definitivos en los próximos días.