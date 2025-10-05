El piloto argentino Franco Colapinto expresó su descontento tras culminar 16° en el Gran Premio de Singapur, misma posición en la que partió, a pesar de una destacada largada en la que superó a tres rivales. "No entiendo por qué vamos tan lento", disparó el pilarense al finalizar la carrera.

Durante la competencia, Colapinto protagonizó varias maniobras destacadas: aceleró para superar a Gabriel Bortoleto por el interior, rozando la pared, y luego extendió su frenada para pasar a Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull). Sin embargo, tras estar 12°, el piloto perdió rendimiento y cerró la carrera en la posición inicial.

El argentino comparó su situación con la temporada anterior en Williams, donde podía mantener un mejor desempeño tras buenas largadas: "El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero después me podía mantener. Hoy vamos muy lento, lejos de los demás".

Colapinto también cuestionó la estrategia de Alpine, que lo hizo largar con neumáticos blandos y cambiar a medios en la vuelta 15: "50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más, es inmanejable el auto", señaló.

A pesar de la frustración, Colapinto aseguró que puso toda la garra posible, aunque reconoció que la carrera fue "mala y muy frustrante". Mientras su compañero Pierre Gasly finalizó último, el piloto argentino resaltó las dificultades de manejar un monoplaza con tanta degradación y poca velocidad frente a sus rivales.