El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, votó este domingo en una escuela del barrio porteño de Palermo, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Antes de ingresar al establecimiento, se detuvo brevemente para dialogar con la prensa y reiterar la continuidad del plan económico vigente, más allá de los resultados de la jornada.

“Sí, vamos a seguir con las bandas. Todo sigue exactamente igual”, afirmó Caputo. Tras emitir su voto, amplió su mensaje: “No cambia nada en lo que es el programa económico. Después el resultado veremos, pero no modifica nada el esquema de bandas o el objetivo del déficit cero”, señaló.

Publicidad

En relación con la cotización del dólar, el titular del Palacio de Hacienda explicó: “Donde esté, siempre que sea dentro de las bandas, lo que el mercado diga. Se va a mantener más abajo o más arriba, pero siempre va a estar dentro de las bandas”, subrayando la intención del Gobierno de mantener estabilidad cambiaria.

Consultado sobre posibles cambios en el gabinete económico, Caputo se mostró cauteloso: “En economía no puedo adelantar nada. Los cambios los decidirá el presidente. Daza es parte del equipo hace rato, tendremos que ver quién reemplaza a Quirno. Con el canciller Werthein trabajábamos muy bien; la idea es mantener la buena relación entre Economía y Cancillería”.

Publicidad

Con un mensaje de continuidad y prudencia, el ministro buscó transmitir confianza en la gestión económica y en la estabilidad del plan vigente, a horas de un domingo electoral considerado clave para definir la composición del Congreso.