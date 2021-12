Caselles desmintió el audio contra Orrego y dijo que fue “armado”

Luego de que DIARIO HUARPE publicara un audio donde se escucha decir a Graciela Caselles que Marcelo Orrego “arregló no ganar las elecciones” de noviembre pasado y que con el gobernador Sergio Uñac “no va ni a la esquina”, la propia diputada nacional salió a decir que todo fue armado. “Esto puede ser una cosa armada, la verdad que no sé. Pueden ser frases compiladas”, apuntó.

En el audio de la polémica, Caselles, despotricó en duros términos contra Uñac y Orrego al analizar las Elecciones Generales del pasado mes: “A sacado 38 puntos históricos Orrego”, dijo en clara a alusión a la performance de las PASO y añadió “y no ha sumado ni un punto más”. También comentó que “encima la gente le decía mirá Orrego tenés la chance, no, no, no. Faltó que se pusiera el cartel discúlpenme he arreglado no ganar”.

Tras esto y en comunicación con este medio, la diputada nacional, dijo que “puede ser una cosa armada, pueden ser frases compiladas. Yo no hablo de otros partidos políticos porque no corresponde y no iría nunca contra el gobernador Uñac”.

Además resaltó que “capaz está compilado, no son expresiones que yo haya escuchado. Capaz se han ido tirando cosas, pasan tanas cosas. Respeto al gobernador y no hablaría de otro partido político, nunca lo haría. De todas formas a esto hay que investigarlo”

Para cerrar sobre la polémica dijo sobre el diputado nacional de Juntos por el Cambio y el gobernador de San Juan: “A Marcelo Orrego lo respeto como diputado y como líder del espacio opositor y con Uñac demasiadas muestras de afecto y lealtad he tenido con él”.