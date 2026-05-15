El clima mundial volvió a encender las alarmas. Científicos y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de un fenómeno que comenzó a desarrollarse con más rapidez de la esperada y que ya genera preocupación por sus posibles consecuencias en distintos puntos del planeta. Se trata de El Niño, el evento climático asociado al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que podría alcanzar niveles históricos durante los próximos meses.

La advertencia fue impulsada por especialistas de la NOAA, la agencia climática de Estados Unidos, que detectó un aumento acelerado de la temperatura oceánica. Según los reportes más recientes, las probabilidades de un episodio extremadamente fuerte crecieron de manera significativa y algunos expertos incluso hablan de un posible “Súper Niño”.

El fenómeno no solo impacta sobre el océano. Sus efectos pueden modificar el comportamiento atmosférico global y desencadenar lluvias intensas, inundaciones, olas de calor, sequías y tormentas más severas. En Sudamérica, los especialistas ya observan posibles alteraciones en los patrones de precipitaciones para el próximo invierno y primavera.

Además, el contexto mundial agrava la preocupación. Diversos estudios climáticos revelaron que 2026 podría convertirse en uno de los años más calurosos registrados hasta ahora, con récords de temperatura marina, incendios forestales extremos y mínimos históricos de hielo en el Ártico. Los científicos sostienen que el avance de El Niño se combina con el calentamiento global generado por la actividad humana, potenciando todavía más los eventos extremos.

Aunque El Niño es un fenómeno natural y cíclico, los especialistas remarcan que las condiciones actuales son inusuales por la velocidad con la que evolucionan. Esa aceleración es la que hoy mantiene en alerta a meteorólogos y centros de monitoreo climático de distintos países.

Por ahora, los expertos continúan observando la evolución del Pacífico para determinar el verdadero alcance del evento. Sin embargo, el consenso científico coincide en un punto: el planeta atraviesa una etapa de cambios climáticos cada vez más extremos e impredecibles.