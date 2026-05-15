El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, rompió el silencio y encendió la previa del trascendental cruce ante Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026. En un contexto atravesado por fuertes polémicas arbitrales, derivadas de la ajustada victoria del conjunto rosarino sobre Racing, el máximo dirigente de la entidad de Núñez lanzó una contundente advertencia pública al asegurar que afrontarán el partido en el Monumental "con la guardia alta" y bajo la mirada atenta de millones de personas, buscando frenar cualquier tipo de suspicacia en la definición del campeonato.

La consecuencia inmediata de sus declaraciones fue marcar una fuerte postura institucional ante el clima de tensión que vive el fútbol argentino. "Hay que estar como estamos, con la guardia alta, hay que estar atentos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas de River. Van a estar atentos y mirando, con la guardia alta y 85 mil en la cancha. Todos miran lo que pasa con mucha atención", disparó Di Carlo en el ciclo "Y ya lo ve", emitido por el streaming de Love/ST.

Respaldo al "Chacho" Coudet y el orden interno

Más allá de las alertas dirigenciales, el presidente del Millonario buscó transmitir tranquilidad hacia la estructura interna del club y ratificó su absoluta confianza de cara al choque decisivo ante el Central de Ángel Di María. Di Carlo aprovechó para respaldar el trabajo del cuerpo técnico que encabeza Eduardo "Chacho" Coudet, marcando una clara línea de respeto hacia la intimidad del plantel profesional.

"Desde Rodolfo (D'Onofrio) a esta parte hemos establecido una fuerte diferenciación en entrometerse o no con la tarea del entrenador y no lo hacemos. A veces el Chacho nos comparte cosas y opinamos con respeto, pero tratamos de no interferir, porque son cuestiones que hacen al orden y al respeto al vestuario", detalló el directivo, diferenciando la política de la gestión deportiva.

Autocrítica por el nivel de juego

En el plano estrictamente futbolístico, Di Carlo no esquivó los cuestionamientos de los simpatizantes y ensayó una honesta autocrítica sobre el rendimiento colectivo del equipo en lo que va del certamen local, pese a encontrarse entre los cuatro mejores del país.

"Somos los primeros en entender la complejidad del momento, con enorme mérito del plantel y del Chacho. River no termina de gustar jugando al fútbol; otro equipo con este presente estaría conforme, pero nosotros sentimos que debe seguir progresando y jugar mejor", admitió el dirigente. Finalmente, anticipó que la comisión directiva ya planifica el próximo mercado de pases de invierno bajo la premisa de que la estructura futbolística de la institución tiene la obligación de seguir creciendo de forma constante.