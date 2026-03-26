La causa por la muerte del cantante británico Liam Payne sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia argentina decidiera liberar a los dos imputados por haberle suministrado cocaína durante su estadía en Buenos Aires. La medida fue dispuesta por una jueza porteña y les permite transitar el proceso en libertad.

Se trata de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, quienes estaban acusados de haber entregado estupefacientes a cambio de dinero al exintegrante de One Direction en los días previos a su muerte.

La decisión se tomó tras una audiencia de excarcelación en la que la magistrada consideró distintas condiciones personales de los imputados. Ambos se encontraban bajo arresto domiciliario y ahora quedaron en libertad, aunque continúan vinculados a la investigación.

El caso se remonta al 16 de octubre de 2024, cuando el músico murió tras caer desde el tercer piso del hotel donde se alojaba en el barrio porteño de Palermo. La investigación determinó que el artista había consumido drogas y alcohol antes del hecho.

La causa judicial sigue en curso y ya fue elevada a juicio. Los acusados deberán enfrentar el proceso por el delito de suministro de estupefacientes, mientras se terminan de definir responsabilidades en torno a las circunstancias que rodearon la muerte del cantante.

En paralelo, el expediente atravesó conflictos de competencia entre la Justicia nacional y la porteña, hasta que finalmente quedó en manos del fuero de la Ciudad de Buenos Aires, que será el encargado de llevar adelante el juicio.

La excarcelación no implica un cierre del caso, sino un cambio en la situación procesal de los imputados, que continuarán bajo investigación mientras avanza una causa que tuvo fuerte repercusión internacional.