En la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, Sportivo Desamparados y Atlético Alianza no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 en un encuentro cerrado disputado este domingo. El empate le permite al conjunto puyutano mantener su racha histórica de imbatibilidad en lo que va del certamen.

Los dirigidos por Mauricio Del Cero volvieron a demostrar solidez defensiva y, con este punto, alcanzan las 35 unidades en la cima de la tabla. El balance para el Víbora es impecable: ya clasificado a los playoffs, acumula diez triunfos y cinco empates, consolidándose como el gran candidato al título.

Por el lado del Lechuzo, el resultado dejó un sabor agridulce. Los de Santa Lucía necesitaban sumar de a tres para acomodarse mejor en la zona de clasificación y, aunque le plantaron cara al líder, ahora deberán esperar otros resultados para no complicar su pase a la siguiente instancia.

La jornada dominguera también tuvo derrota de Carpintería ante Peñarol por 1-2, Sportivo 9 de Julio venció 2-0 a Sarmiento y Atenas derrotó 1-0 Defensores de Argentinos de visitante. Trinidad y San Lorenzo de Ullum cierran la fecha 15 este lunes.

Los primeros puestos de la tabla de posiciones

1.SP. DESAMPARADOS 35

2.COLON JUNIOR 29

3.ATL. MINERO 29

4.UNIÓN 28

5.ATL. ALIANZA 26

6.SR. 9 DE JULIO 26

7.SAN LORENZO (U) 26

8.SP. PEÑAROL 22