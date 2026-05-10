Tras el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo en la liga española de fútbol, Nahuel Molina tuvo un desgarro y ya está aumentando el nivel de preocupación para La Scaloneta.

Si bien por el momento no trascendieron detalles de la zona en la que el futbolista de 28 años tuvo la lesión, lo cierto es que el surgido en Boca tuvo un problema muscular durante la media hora de juego que disputó el sábado por La Liga.

Aunque el lateral derecho tendrá tres semanas de recuperación y todo indica que llegaría al debut con Argelia el 16 de junio, lo hará sin ritmo futbolístico y preocupa al cuerpo técnico de la Albiceleste.

Molina forma parte del once titular de Scaloni, que todavía no definió la lista de convocados para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El DT tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar dicha lista.

En las anteriores convocatorias, el entrenador de la Selección argentina convocó al exfutbolista de Boca y Defensa y Justicia y no lo hizo con Gonzalo Montiel, que atravesaba problemas físicos.

La lesión de Molina se suma a la de Cristian Cuti Romero y Nicolás González, también futbolista del Atlético de Madrid. Si bien se espera que todos lleguen óptimos físicamente, es una situación que preocupa en Argentina.

