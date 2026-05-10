El Torneo Apertura entra en su etapa de definiciones más calientes y este domingo el Estadio Monumental se viste de gala para recibir un nuevo clásico entre River Plate y San Lorenzo de Almagro. Desde las 18:00, ambos equipos se juegan la vida deportiva en un cruce de eliminación directa que otorgará un boleto a los cuartos de final de la Liga Profesional.

Tanto el conjunto de Núñez como el de Boedo llegan a este compromiso con el desgaste lógico de la doble competencia, habiendo tenido acción por Copa Sudamericana durante la semana. Sin embargo, en esta instancia no hay lugar para el ahorro y ambos entrenadores ponen lo mejor que tienen a disposición.

El Millonario, con el sello del "Chacho"

Eduardo Coudet decidió apostar por la jerarquía para dejar los tres puntos en casa. Con la vuelta de nombres con peso histórico como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, el local busca imponer condiciones desde el arranque. El mediocampo, liderado por Aníbal Moreno y Fausto Vera, será clave para abastecer a la dupla ofensiva compuesta por Facundo Colidio y el propio Driussi.

El Ciclón busca el golpe en Núñez

Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez llega con la ilusión de dar el batacazo. Con una línea de fondo sólida comandada por Romaña y el desequilibrio de Matías Reali y el "Perrito" Barrios, San Lorenzo intentará aprovechar los espacios que pueda dejar River para lastimar de contragolpe con Rodrigo Auzmendi como referencia de área.

Formaciones confirmadas

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Matías Reali, Nahuel Barrios y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.