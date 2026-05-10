En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su retórica contra Irán. A través de sus redes sociales, el líder republicano acusó al régimen de Teherán de haberle “tomado el pelo” a Washington durante décadas y lanzó duras críticas contra las administraciones demócratas precedentes.

“Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años”, sentenció Trump en una publicación en Truth Social. El mandatario fue más allá y aseguró que, bajo su gestión, las autoridades iraníes “ya no se reirán más” de la potencia norteamericana.

Fuego cruzado contra Obama y Biden

Trump aprovechó el complejo escenario geopolítico para arremeter contra sus rivales internos. Acusó directamente a Barack Obama de haber sido un presidente “débil e ingenuo”, alegando que el acuerdo nuclear le otorgó a Irán miles de millones de dólares que fueron enviados en “aviones, valijas y bolsos”. Según el mandatario, esos fondos financiaron ataques contra ciudadanos estadounidenses y la represión interna, cifrando en 42.000 los manifestantes muertos por el régimen.

Asimismo, volvió a responsabilizar a Joe Biden por el manejo de la política exterior actual, en un momento donde la Casa Blanca mantiene una presión diplomática asfixiante sobre Teherán.

La respuesta de Irán: "La moderación terminó"

La réplica de la República Islámica no se hizo esperar y llegó con un tono de amenaza militar. Mediante mediadores pakistaníes, Irán envió su respuesta a la propuesta de paz de EE. UU., pero advirtió que su paciencia se ha agotado. La agencia oficial IRNA informó que el discurso militar se endureció significativamente tras nuevos ataques con drones en el Golfo.

El punto de mayor fricción ahora se centra en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos calificó como “inaceptable” la intención iraní de imponer un sistema de peajes en esta ruta marítima, vital para el comercio energético mundial. Mientras el canciller iraní, Abás Araqchi, pone en duda la voluntad de paz de Washington, el mundo observa con preocupación una región que parece estar al borde de un conflicto de mayor escala.