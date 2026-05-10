La eliminación de Boca Juniors a manos de Huracán en los octavos de final del Apertura no solo dejó una herida deportiva, sino que desató un incendio institucional que llegó hasta las redes sociales. Liana Vanesa Paredes, hermana del volante central y referente del equipo, publicó un polémico mensaje en Instagram que apunta directamente contra la gestión de Juan Román Riquelme y el planteo táctico de Claudio Úbeda.

Bajo la contundente frase “Así clarito”, Liana replicó el posteo de un hincha que defendía a ultranza al campeón del mundo. El texto no ahorró críticas: “Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados... No puede hacer todo Paredes macho”, rezaba parte del descargo, que además cuestionó el peso que carga el jugador al tener que ser, prácticamente, "jugador, DT y presidente" al mismo tiempo.

Un regreso con más sombras que luces

El clima de tensión se agravó tras la derrota 3-2 ante el Globo en el alargue, partido donde se vio a un Leandro Paredes visiblemente desbordado, incluso insultando a su compañero Milton Giménez en pleno campo de juego. Desde su retorno al club de La Ribera, el mediocampista ha sufrido tres eliminaciones consecutivas de gran peso: ante Racing en el Clausura anterior, frente a Atlético Tucumán en Copa Argentina y ahora la caída prematura en el Apertura 2026.

El factor Dybala en medio del caos

Lo que más preocupa en el mundo Boca es cómo este malestar familiar puede afectar los proyectos a futuro. Es de público conocimiento que Paredes es la pieza clave en el “Operativo Dybala”, buscando convencer a la "Joya" de vestir la azul y oro. Sin embargo, con este desgaste acumulado y las críticas públicas hacia la dirigencia, el panorama se vuelve incierto.

El posteo también hizo mella en el manejo de los juveniles, citando que gracias a la presencia del volante, chicos como Aranda (quien destacó en el empate ante Gimnasia de Mendoza) pudieron afianzarse en Primera. Hoy, con la eliminación consumada y el entorno del capitán en pie de guerra, Boca atraviesa una de las crisis de convivencia más profundas de la era Riquelme.