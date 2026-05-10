Con gol de Santiago Sosa, La Academia logró eliminar a Estudiantes de la Plata por 1 a 0. En la fase de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, el partido intenso y con varios momentos de duro enfrentamiento en la Plata, Racing Club logró una victoria fundamental para seguir en carrera.

El encuentro picante

En el comienzo del encuentro, Estudiantes ingresó al campo con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. Todos comandados en el banco por Alexander Medina.

Mientras que la formación titular que armó Gustavo Costas para La Academia, tuvo a Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gastón Martirena, Matías Zaracho, Alan Forneris, Adrián Fernández, Gabriel Rojas, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

En el primer tiempo, fue casi un ida y vuelta para ambos partidos, con jugadas interesantes, pero sin profundidad. En el balance el duelo fue vertiginoso como si fuera ya una final. Ambos equipos tuvieron un inicio loable. Sin embargo, predominó el marcador intacto y sin goles.

Durante el comienzo, el mediocampista Alan Forneris tuvo que salir reemplazado por una dura lesión en una de sus rodillas. Entró Bruno Zuculini. El entrenador Gustavo Costas se mostró angustiado tras la lesión del mediocampista de 21 años, a quien se acercó mientras se retiraba en camilla para intentar tranquilizarlo. El exjugador de Colón sintió una dolencia en la rodilla izquierda luego de disputar una pelota cerca de la línea de fondo de su equipo y, con preocupación por parte de sus compañeros y ademanes de dolor, fue rápidamente reemplazado por el volante Zuculini.

Después, ya en el cuarto minuto del segundo tiempo llegó la primera situación de riesgo del complemento, cuando el delantero Guido Carrillo recibió un tiro libre al segundo palo y puso la pelota en el área chica con la cabeza, buscando habilitar la llegada de Farías, que no pudo rematar ante un efectivo despeje defensivo.

Diez minutos más tarde, un buen desborde por derecha de Farías terminó en un centro atrás para el remate de primera de Carrillo, que definió de primera y sorprendentemente, le erró al arco con un disparo alto.

Cuando iban 23 minutos de la segunda parte volvió a llegar el “Pincha”, con un tiro desde afuera del área del delantero colombiano Edwuin Cetré, que Cambeses detuvo a media altura, sobre su poste izquierdo y con poca potencia.

A los 43 minutos del segundo tiempo y en un momento agónico del partido, el gran córner del defensor Gabriel Rojas al segundo palo habilitó la llegada y cabezazo del defensor y capitán Santiago Sosa, que coló la pelota en el ángulo derecho de Muslera para marcar el 1 a 0.

Con este resultado Racing deberá jugar ante Rosario Central, quien le ganó a Independiente por 3 a 1. El próximo duelo de la fase será el miércoles 13 de mayo con sede y horario a confirmar pero probablemente se juegue en Avellaneda.