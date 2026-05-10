La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras los primeros informes recibidos por el fiscal Gerardo Pollicita.

Según fuentes judiciales, el rastreo financiero detectó transacciones con criptomonedas y activos digitales en plataformas operadoras y billeteras virtuales vinculadas al funcionario. Si bien los montos consignados inicialmente serían inferiores a los flujos de efectivo bajo sospecha, la fiscalía evalúa solicitar estudios de trazabilidad técnica para identificar el origen y destino de estos fondos.

La causa, bajo la órbita del juez Ariel Lijo, mantiene vigente el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del jefe de ministros, de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe. En este marco, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de plazos fijos, cajas de seguridad y tarjetas de crédito de los imputados desde enero de 2022.

El objetivo de los investigadores en Comodoro Py es cruzar los datos del sistema bancario tradicional con el ecosistema Fintech. Se busca determinar si el nivel de gastos, ahorros y transacciones digitales del jefe de Gabinete guarda relación con sus declaraciones juradas o si, por el contrario, existen inconsistencias que no puedan ser justificadas por sus ingresos oficiales.