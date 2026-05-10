La enfermedad renal crónica afecta al 12% de la población adulta, por eso 1 de cada 10 argentinos la padece, mientras que en Argentina hay, aproximadamente, 30.000 pacientes en diálisis crónica, lo que representa entre 150 y 160 pacientes por millón de habitantes al año y un estimado de que hay entre 7.000 y 8.000 nuevos pacientes por año.

Argentina tiene cobertura casi universal de diálisis y trasplantes renales, ya que, se producen entre 1.500 y 2.000 por año, mientras que hay más pacientes que ingresan a diálisis que los que salen por trasplante, según reveló un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta situación, los próximos 15 y 16 de mayo se llevará a cabo en Alta Gracia, Córdoba, la Segunda Jornada Nacional de Calidad de Diálisis, organizada por ATERYM Alta Gracia (Atención de Enfermedades Renales y Metabólicas), con el auspicio de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) y la Asociación Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (APHEYTRC), entre otras entidades académicas y sanitarias.

“El objetivo principal de esta jornada es poner la calidad en diálisis en una agenda explícita, concreta y sostenida en el tiempo. No se trata de una jornada académica tradicional ni de un curso de formación. Está dirigida a quienes toman decisiones: directores médicos, mandos medios, prestadores, financiadores y actores institucionales del sistema de salud”, comentó el Dr. Sergio Boni, director médico de ATERYM Alta Gracia.

Asimismo, añadió: "La idea es sentarnos a trabajar sobre cómo estamos, qué estamos haciendo bien, qué debemos mejorar y cómo proyectar un sistema más ordenado y de mayor calidad hacia los próximos años. ‎El tratamiento dialítico ha evolucionado significativamente en términos tecnológicos, acceso y cobertura".

"Hoy más pacientes pueden acceder a diálisis que hace 20 o 30 años, lo cual es un logro importante del sistema de salud. Sin embargo, esa evolución no siempre fue acompañada por un desarrollo equivalente en términos de calidad. Es decir, crecimos en cantidad, pero no siempre con el mismo énfasis en cómo se presta ese servicio”, indicó.

El sistema de diálisis en Argentina

Argentina tiene un sistema de diálisis con buena cobertura y con profesionales altamente capacitados, lo que la posiciona bien en términos de acceso y formación. Sin embargo, cuando se habla específicamente de calidad -medida en procesos, indicadores, resultados y sostenibilidad-, todavía hay una gran heterogeneidad.

Existen centros de excelencia que están a la altura de estándares internacionales, pero también realidades muy dispares, ya que, falta aún consolidar una política de calidad más homogénea, con criterios claros, medibles y sostenidos.

“En este sentido, esta jornada justamente busca contribuir a ese ordenamiento, alineando al sistema en torno a estándares comunes. En nuestro caso hemos logrado estructurar un modelo de trabajo basado en calidad, con procesos definidos, indicadores y cultura organizacional orientada a la mejora continua, pero sabemos que sostener eso en el tiempo es incluso más difícil que alcanzarlo", dijo.

En tanto, el experto agregó: "Así, el crecimiento de la demanda, la complejidad de los pacientes, las tensiones del sistema de salud y la necesidad de eficiencia nos obligan a ser cada vez más profesionales en la gestión”.

La propuesta para estas Jornadas es seguir apostando a la calidad como eje, trabajar en equipo, incorporar herramientas de gestión y, sobre todo, compartir lo aprendido, mientras que el desafío no es individual, es del sistema ya que la calidad en diálisis dejó de ser una opción, es una responsabilidad y cuanto antes se la ponga en agenda, mejor va a ser para los pacientes y para el sistema.

"Argentina logró que prácticamente todos los pacientes accedan a diálisis, pero el desafío ahora es cómo se hace esa diálisis y pasamos de discutir el acceso a discutir la calidad y ese es el verdadero cambio de paradigma", señalan los especialistas que añaden que "dicho de otra manera: la diálisis está garantizada, pero la calidad todavía no". “En criollo: dato mata relato. Necesitamos medir calidad, no suponerla. Si no mejoramos, el paciente lo paga. Es duro, pero cierto”, finalizó el Dr. Boni.

Además de las instituciones señaladas, también serán parte de este evento el Consejo de Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Sociedad Argentina de Nefrología, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y la Sociedad de Nefrología de Córdoba, mientras que participan centros de diálisis de todo el país, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, auditores de PAMI, entidades acreditadoras como ITAES y referentes internacionales.