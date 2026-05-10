Dos hombres fueron detenidos en el departamento Sarmiento luego de que personal policial los encontró en un campo abierto con armas de fuego y distintos elementos presuntamente vinculados al delito de abigeato.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Comisaría 8ª en la zona de Puesto Las Lagunas del Toro, Puesto 3, después de que el operador de turno comisionó móviles por un presunto hecho de abigeato (robo y faena de animales clandestina) que habría estado ocurriendo en el lugar.

Fuentes policiales informaron que, al arribar al sitio, los uniformados entrevistaron a un sujeto de apellido Carbajal, de 28 años, y Díaz, de 26 años. Durante la recorrida y posterior inspección, los efectivos observaron dos escopetas, una de ellas de fabricación casera, además de cartuchos, dos linternas, una linterna láser, un cuchillo tipo carnicero, un alicate y una camioneta marca Rastrojero de color azul.

Según trascendió, los hombres manifestaron ante los policías que se encontraban cazando chanchos jabalíes en la zona. Siguiendo con el procediento en este tipo de hechos, al ser consultados por la documentación correspondiente de las armas de fuego, no pudieron acreditar su tenencia legal.

Ante esa situación, ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Posteriormente, se dio intervención a la UFI Flagrancia.

El ayudante fiscal David Peña se hizo presente en la dependencia policial para interiorizarse del procedimiento y disponer las medidas judiciales correspondientes.

La causa quedó caratulada como “Tenencia Ilegal de Armas de Fuego del C.P.A.” y continuará siendo investigada por las autoridades judiciales.