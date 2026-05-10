El plazo fijo se mantiene como una de las herramientas financieras más consultadas por los sanjuaninos que buscan resguardar su capital sin complicaciones. Su principal atractivo radica en la previsibilidad: el ahorrista sabe exactamente cuántos pesos tendrá en su cuenta al cumplirse el mes de depósito.

Sin embargo, el escenario cambió. En las últimas semanas, los bancos ajustaron sus pizarras a la baja. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 17,50%, una cifra sensiblemente menor al 25% que se registraba al inicio de este año.

¿Cuánto rinde invertir $2.000.000?

Si un inversor decide colocar hoy $2.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días, con la tasa promedio actual del 17,50%, obtendría una ganancia de intereses de aproximadamente $28.767,12.

De esta manera, al finalizar el período, el monto total a retirar (capital inicial más intereses) ascendería a $2.028.767,12.

El ranking de los bancos: quién paga más

Existen diferencias marcadas entre las entidades. Mientras que los bancos tradicionales de mayor volumen ofrecen tasas más moderadas, algunas compañías financieras buscan atraer depósitos con rendimientos que llegan al 25%.

Banco Nación / Ciudad / Credicoop: 17,50%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro: 19%

Banco Santander: 15% (de las más bajas del mercado)

Banco BBVA: 18,75%

Banco de Córdoba (Bancor): 20,75%

Para quienes buscan un mayor rendimiento, entidades como Reba o Crédito Regional lideran el ranking con una TNA del 25%, seguidos por Banco Meridian, VOII y Masventas con un 24%.

Paso a paso: cómo constituir tu plazo fijo

Para los ahorristas que prefieren la comodidad del hogar, el proceso es sencillo a través de canales digitales:

Home Banking: Ingresá a la web o app de tu entidad bancaria.

Sección Inversiones: Buscá la solapa de "Plazo Fijo".

Simulación: Colocá el monto (ej. $2.000.000) y seleccioná el plazo de 30 días.

Confirmación: Verificá la tasa ofrecida y confirmá la operación. El dinero se debitará de tu cuenta y se acreditará automáticamente al vencimiento.