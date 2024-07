A cuatro días de cumplirse un mes de la desaparición de Loan, la hija de Laudelina, una de las detenidas, rompió el silencio y dio más información. Macarena afirmó que ella junto a su madre habían sido sobornadas para que inventen la hipótesis del accidente. Para ello, les habían ofrecido a cambio una casa, una moto y un auto. Ellas debían decir que el niño había sido atropellado por Carlos Pérez y Victoria Caillava.

"Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", afirmó.

Sobornos para inventar la hipótesis del accidente

La hija de Laudelina agregó que "el abogado todavía no apareció, lo están buscando". En la misma línea, sumó más situaciones de chantaje y comentó: "Decían que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".

Publicidad

Además, expresó que fue una estrategia del abogado debido a la situación de la zapatilla, que las comprometía. "Él quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no plantó la zapatilla. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia".

"Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia", concluyó.

Luego de esa entrevista que le brindó al medio nacional C5N, habló con medios locales de 9 de Julio, donde volvió a sostener lo que ya había manifestado. Dijo estar segura de lo que está diciendo. "Yo no he visto ningún accidente. Nos dijeron que nos iban a dar seguridad dándonos una casa porque nosotros ya no podríamos vivir más ahí y bueno, era una casa y una moto", agregó.