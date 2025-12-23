El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó el procesamiento de la tesorera de Sur Finanzas y de dos custodios por el delito de encubrimiento agravado, en el marco de la causa que investiga a la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La resolución judicial alcanzó a Micaela Sánchez, responsable del área financiera de la empresa, y a Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes cumplían tareas de custodia. Los tres habían sido detenidos cuando retiraban computadoras y documentación sensible de un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, un procedimiento que despertó fuertes sospechas en los investigadores.

Según consta en el expediente, el inmueble pertenecería a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la Justicia, los equipos informáticos trasladados contenían información clave para la investigación en curso, y existía el riesgo concreto de que esos datos fueran eliminados o alterados con el objetivo de entorpecer el avance de la causa.

Ese contexto fue determinante para que el magistrado considerara que la maniobra encuadraba en la figura de encubrimiento agravado, al entender que se intentó ocultar o sustraer elementos probatorios relevantes para el proceso judicial.

Si bien el procesamiento representa un avance significativo en la investigación, el juez concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a los imputados mientras continúa el trámite de la causa.

La pesquisa sigue abierta y apunta a determinar el alcance de las maniobras detectadas, así como la eventual responsabilidad de otros actores vinculados a Sur Finanzas, entre ellos el propio Claudio “Chiqui” Tapia, cuyo nombre aparece mencionado en el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.