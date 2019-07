Cayó 38% la compra de dólares en el mes de junio

Durante el mes de junio se redujo la demanda de moneda extranjera por parte de personas humanas. El número arrojó el 38% interanual al totalizar u$s1.493 millones, aunque en relación con los últimos dos meses se mantuvo en niveles similares, así lo destacó un informe del Banco Central que hace referencia mensual al índice de Evolución del Mercado de Cambios y Balance.

La cantidad de clientes que vendieron billetes totalizó 540.000 en junio, aumentando en un 34% en términos interanuales, mientras que la el número de individuos que salió a adquirir billetes se ubicó en 1.280.000, por el efecto del cobro del aguinaldo.

Por su parte, la adquisición de billetes por parte de los individuos disminuyó por menores compras brutas (u$s1.700 millones), mientras que las ventas (u$s620 millones) no registraron variaciones significativas.

Las ventas brutas, mostraron una disminución en la participación de las operaciones por debajo de u$s10.000, reduciéndose hasta el 57% del total. Las compras brutas per cápita alcanzaron los u$s1.353 millones y las ventas, u$s1.171 millones, mientras que el año pasado se habían ubicado en u$s2.363 y u$s1.478, respectivamente.

Los movimientos de los individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por u$s383 millones. Se destacaron los egresos por Viajes y otros pagos con tarjetas, que registraron una salida neta de u$s395 millones, mostrando una caída interanual del 15%, en línea con las cifras de turismo emisivo, reflejado en las estadísticas de turismo internacional. En tanto, se registraron ingresos netos por u$s6 millones por ingreso primario y secundario, vinculados a transferencias personales.

MIRÁ TAMBIÉN Las ventas en súper, mayoristas y shopping cayeron 18,7% en mayo

Los inversores institucionales, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por u$s1.721 millones. Si bien este resultado mantuvo el nivel observado en mayo, evidenció un descenso de 8% interanual. Las operaciones de este sector se informan, en su mayoría, por los conceptos Activos externos para las operaciones cursadas por los residentes e Inversiones de cartera para las cursadas por no residentes. Las inversiones de cartera registraron egresos por u$s 1.452 millones. Los inversores institucionales formaron activos externos por u$s227 millones. Dentro de este neto, las compras netas para atesoramiento continuaron mostrando elevados niveles de compras y ventas brutas, superando los u$s1.500 millones en cada caso.

Fuente: Ámbito Financiero