En los últimos años, los celulares antiguos han ganado un valor inesperado entre los coleccionistas de tecnología. Modelos que alguna vez fueron comunes en el día a día ahora pueden alcanzar precios muy altos, convirtiéndose en objetos de deseo para quienes buscan piezas únicas y nostálgicas.

La tendencia a coleccionar estos dispositivos se explica por su importancia histórica y diseño distintivo, además del creciente interés por la tecnología retro. Algunos teléfonos, especialmente aquellos que marcaron hitos en la evolución móvil, son los más cotizados en subastas y ventas privadas.

Publicidad

Entre los modelos más buscados se encuentran los primeros teléfonos con pantalla monocromática, los dispositivos con teclados físicos icónicos y aquellos de edición limitada. Su estado de conservación es fundamental para determinar su valor, ya que los ejemplares en perfecto estado o sin uso pueden llegar a sumar cifras sorprendentes.

Expertos en coleccionismo tecnológico señalan que “la nostalgia y la historia que representan estos celulares hacen que cada unidad sea única y valiosa para los coleccionistas”. Además, remarcan que “la escasez de algunos modelos originales eleva aún más su precio en el mercado”.

Publicidad

Este fenómeno no solo se limita a coleccionistas particulares, sino que también atrae a inversores interesados en la valorización de objetos tecnológicos antiguos. Así, el mercado de celulares vintage experimenta un crecimiento sostenido, con ventas que sorprenden por sus montos.

En plataformas como eBay, algunos modelos de colección alcanzan precios elevados: