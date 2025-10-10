Sociedad > Tecnología retro
Los celulares antiguos que hoy pueden valer una fortuna entre coleccionistas
POR REDACCIÓN
En los últimos años, los celulares antiguos han ganado un valor inesperado entre los coleccionistas de tecnología. Modelos que alguna vez fueron comunes en el día a día ahora pueden alcanzar precios muy altos, convirtiéndose en objetos de deseo para quienes buscan piezas únicas y nostálgicas.
La tendencia a coleccionar estos dispositivos se explica por su importancia histórica y diseño distintivo, además del creciente interés por la tecnología retro. Algunos teléfonos, especialmente aquellos que marcaron hitos en la evolución móvil, son los más cotizados en subastas y ventas privadas.
Entre los modelos más buscados se encuentran los primeros teléfonos con pantalla monocromática, los dispositivos con teclados físicos icónicos y aquellos de edición limitada. Su estado de conservación es fundamental para determinar su valor, ya que los ejemplares en perfecto estado o sin uso pueden llegar a sumar cifras sorprendentes.
Expertos en coleccionismo tecnológico señalan que “la nostalgia y la historia que representan estos celulares hacen que cada unidad sea única y valiosa para los coleccionistas”. Además, remarcan que “la escasez de algunos modelos originales eleva aún más su precio en el mercado”.
Este fenómeno no solo se limita a coleccionistas particulares, sino que también atrae a inversores interesados en la valorización de objetos tecnológicos antiguos. Así, el mercado de celulares vintage experimenta un crecimiento sostenido, con ventas que sorprenden por sus montos.
En plataformas como eBay, algunos modelos de colección alcanzan precios elevados:
- Nokia 3310: desde 32 dólares.
- Nokia Sapphire 8800: desde 140 dólares.
- Motorola StarTAC 70 Rainbow: 215 dólares.
- Ericsson R290 Satellite Mobile Phone: 755 dólares.
- Orbitel Citifone RTP101: 775 dólares.
- Motorola DynaTAC 8000X: desde 2.160 dólares.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que el nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel generó complicaciones. Además, criticó a la Justicia Electoral por no permitir que Diego Santilli encabezara la lista tras la renuncia de José Luis Espert.