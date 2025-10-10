Una rápida intervención policial, motivada por el aviso de una vecina, permitió la aprehensión de un sujeto que intentó forzar un vehículo en un garaje de Capital. El implicado, quien se dio a la fuga y agredió verbalmente al personal policial, fue identificado y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El hecho se desencadenó este jueves cerca de las 17:11 horas, cuando personal policial fue comisionado. La alerta indicaba la presencia de un hombre que intentaba abrir un vehículo estacionado en el domicilio. El sujeto, de contextura delgada, vestía una remera de mangas cortas de color verde y un pantalón largo de jean celeste, características que resultaron cruciales para su posterior detención.

Al momento de ser notificados, los efectivos fueron informados de que el sospechoso se dio a la fuga a pie, tomando la calle Jujuy hacia el Norte. Con los datos precisos de su vestimenta y dirección de escape, el personal realizó recorridas de búsqueda por las inmediaciones.

La persecución rindió sus frutos a pocas cuadras. Los policías lograron interceptar al sujeto en la intersección de calle Jujuy y Falucho. Al ser abordado e interrogado, el individuo se ofuscó con los uniformados y comenzó a agredirlos verbalmente con insultos irreproducibles. Ante esta reacción y la flagrancia del intento de hurto, los efectivos procedieron a su aprehensión inmediata.

Tras controlar la situación, se solicitó colaboración, haciéndose presente el móvil policial Halcón 63, a cargo del sargento Joel Guzmán y el cabo Paulo Campillay. Los agentes trasladaron al detenido al lugar del hecho para continuar con la diligencia.

En el domicilio, entrevistaron a la dueña de la propiedad, quien manifestó que fue advertida vía telefónica por su vecina sobre la presencia de un hombre en la puerta de su casa. Al salir de su domicilio, la señora Leyes sorprendió al sujeto en el interior del garaje. El delincuente intentaba bajar manualmente el vidrio de la puerta trasera izquierda de su automóvil, un Volkswagen Senda de color bordó, contenía tres cajas de telgopor (tipo hielera) en su interior.

Al ser descubierto por la dueña, el sujeto se dio a la fuga con dirección al oeste por calle Cereceto, para luego girar hacia el norte por calle Jujuy, donde se perdió de vista hasta que fue interceptado por la policía.

El aprehendido fue identificado como Facundo José Cuello Vega, de 26 años de edad, con domicilio en el Barrio Las Pircas, en Rawson. Posteriormente, los efectivos se pusieron en contacto telefónico con el Sistema Acusatorio. Se hizo presente en el lugar el Dr. Mario Codorniu, Ayudante Fiscal, quien entrevistó al detenido, le comunicó el motivo de su detención, el delito imputado (tentativa de hurto calificado por ser en vehículo dejado en la vía pública o similar, y resistencia a la autoridad) y los derechos que lo asistían como ciudadano. El joven quedó a disposición de la UFI Flagrancia para la audiencia de formalización.