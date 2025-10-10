Una inusual sucesión de hechos ilícitos derivó en la aprehensión de dos sujetos en un mismo local comercial de Rivadavia en la jornada de este jueves. Los dos hombres fueron detenidos en el mayorista Cabral luego de que cada uno, en distintos momentos, sustrajo artículos de higiene personal. Ambos casos quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

La secuencia se inició cuando el cabo Maximiliano Porras fue comisionado por el Cisem al local Cabral Mayorista, ubicado en el departamento Rivadavia. La alerta se activó por el ingreso de un sujeto que había sustraído mercadería.

Publicidad

Según el informe policial, el primer aprehendido fue identificado como Germán Bernal, de 34 años. Bernal intentó llevarse dos potes de shampoo de la reconocida marca Head&Shoulders sin abonarlos. Una vez identificado el implicado y recuperada la mercadería, se hizo presente en el lugar el doctor Pablo Quiroga, ayudante de fiscal, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto simple.

Los dos potes de shampoo que intentó robar el primer detenido.

Sin embargo, en el preciso momento en que el personal policial llevaba a cabo el primer procedimiento especial de Flagrancia, fueron alertados a viva voz por empleados del local sobre un segundo hecho ilícito. La tranquilidad del mayorista se vio interrumpida por el ingreso de otro sujeto, quien había sustraído también artículos de limpieza.

Publicidad

La rápida advertencia del personal del local permitió una inmediata respuesta policial. El segundo individuo fue aprehendido antes de poder concretar la fuga. El hombre fue identificado como Fausto Vargas, de 28 años, de Rivadavia.

El segundo ladrón trató de robar shampoo y un jabón líquido para diluir.

En este segundo caso de hurto simple, la mercadería sustraída consistió en dos potes de shampoo y un jabón líquido para diluir de la marca Ariel. Debido a que el procedimiento por el segundo hurto se produjo en el mismo contexto y lugar, el doctor Pablo Quiroga intervino en este segundo legajo dio inicio al segundo procedimiento especial de Flagrancia, y fue caratulado también como Hurto Simple. Ambos detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para continuar con los trámites judiciales bajo el sistema de Flagrancia.