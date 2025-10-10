Los alumnos de la Escuela Primaria Hipólito Vieytes, de Caucete, obtuvieron el primer puesto en las III Olimpiadas de Robótica organizadas por la Universidad Iberoamericana de Informática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De un total de 20.000 proyectos de todo el país, el trabajo de los estudiantes cauceteros quedó entre los cinco mejores y finalmente obtuvo el primer lugar.

Los estudiantes Brisa Morán, Gabriel Ochoa y Jeremías Falcone lograron avanzar a la ronda final tras destacarse entre los mejores proyectos de escuelas de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Buenos Aires. La Escuela Vieytes fue la única institución estatal que llegó a la final, destacando la participación de colegios privados.

El equipo contó con la asesoría en Tecnología de Romina Corriente y el acompañamiento de la maestra Erica Osan y la directora Nélida Díaz, quienes los acompañaron en todas las etapas de la competencia. “Para nosotros ha sido muy importante poder participar en Capital Federal. Nos ha costado mucho, ha sido una ardua tarea, las docentes han trabajado muchísimo y los alumnos también”, dijo Nélida Díaz.

“Llegar hasta esta instancia fue hermoso, ya nos sentíamos ganadores por el solo hecho de estar en Capital Federal, es doble el premio para nosotros”, expresó la directora.

Los estudiantes recibirán el reconocimiento oficial al regresar a San Juan el próximo domingo, tras una experiencia que marcó un hito en la trayectoria educativa de la Escuela Vieytes y la provincia.