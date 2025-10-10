Telefe sorprendió a su audiencia tras anunciar que adelantará la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity. La decisión generó revuelo entre los fanáticos, ya que el programa musical venía sufriendo una baja en el rating y ahora tendrá menos días al aire.

Según comunicó el canal, la primera parte de la final de La Voz Argentina se emitirá el domingo 12 de octubre, mientras que la gran definición se realizará el lunes 13, con un horario reducido. Desde esa misma noche, MasterChef Celebrity ocupará el horario central de las 22:00, desplazando definitivamente al formato de talentos.

La medida despertó críticas en redes sociales, donde los seguidores del ciclo musical se mostraron disconformes con la programación irregular y la repentina modificación del calendario.

Mientras tanto, MasterChef Celebrity llega con altas expectativas y una fuerte campaña de promoción. Sin embargo, antes de su estreno oficial, ya se filtró el nombre de la primera persona eliminada, generando repercusión inmediata en las redes y obligando a Telefe a intervenir ante la viralización del dato.