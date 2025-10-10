El mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles 8 de octubre pasadas las 19 horas tras una dura enfermedad que lo alejó de la actividad en sus últimos tiempos. Antes de su partida, Russo visitó San Juan y dejó un recuerdo imborrable con un jugador de San Martín en el Estadio Hilario Sánchez.

El momento emotivo del paso de Russo por la provincia se vivió en los pasillos del estadio, cuando se reencontró con Diego “Pulpo” González, a quien dirigió durante su etapa en Boca Juniors. Con una amplia sonrisa y un abrazo prolongado, el saludo entre ambos fue recibido con emoción por jugadores y espectadores. Pulpo González, visiblemente conmovido, declaró: “Lo admiro y es una persona que quiero mucho”, mientras las lágrimas del volante mostraban la profunda relación que los unía.

Publicidad

La última visita del Russo a la provincia se dio durante la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División, San Lorenzo se impuso por 1-0 ante San Martín, equipo local dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli. Más allá del resultado, la atención se centró en el gesto de Russo, quien caminó por los pasillos del Hilario Sánchez recibiendo aplausos del público. Su serena presencia, humildad y afecto dejaron una marca profunda en la hinchada sanjuanina, consolidando su legado como un verdadero caballero del fútbol argentino.

El paso de Russo por San Juan se recordará por los gestos, los abrazos y la calidez humana que siempre lo caracterizó. Su figura seguirá viva en los recuerdos de jugadores, colegas e hinchas que tuvieron la suerte de cruzarse con él en el mundo del fútbol.