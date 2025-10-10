El Club Atlético Boca Juniors informó oficialmente que el velatorio de Miguel Ángel Russo se llevará a cabo este viernes en el estadio La Bombonera, aunque será un encuentro íntimo, reservado únicamente para los familiares y allegados más cercanos del recordado entrenador.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución agradeció “el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy”, en referencia a las múltiples muestras de cariño que se multiplicaron desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.

“Toda la comunidad de Boca acompaña a la familia Russo en este momento de dolor”, expresó el club, que decretó además 48 horas de duelo institucional. Durante ese período, Boca permanecerá cerrado con asueto administrativo en señal de respeto hacia quien fue una figura emblemática en su historia.

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en la vida de la institución xeneize. Condujo al equipo a la obtención de la Copa Libertadores 2007, entre otros logros, y siempre fue reconocido por su profesionalismo, su serenidad y su profundo sentido de pertenencia.

Desde el anuncio de su fallecimiento, el mundo del fútbol se unió en muestras de afecto y reconocimiento hacia uno de los entrenadores más queridos del país. En La Bombonera, donde este viernes se realizará la despedida privada, quedará plasmado el homenaje final a un símbolo que marcó una era en Boca Juniors.