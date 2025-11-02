César Banana Pueyrredón homenajeó a Gerardo Rozín

A tres años de la muerte de Gerardo Rozín, su presencia en La Peña de Morfi (Telefe) se mantiene permanente, gracias al recuerdo de los conductores e invitados. Este domingo 2 de noviembre de 2025, quien compartió su emoción y afecto por el productor y creador del programa fue el cantante César Banana Pueyrredón.

Diego Leuco presentó al cantante, quien estaba listo para interpretar uno de sus éxitos. Fue en ese instante que el artista le dedicó unas sentidas palabras a Rozín.

César Banana Pueyrredón hizo una solicitud especial al periodista: "Vos tenés que venir a tocar el piano conmigo". Explicó que la primera vez que hizo eso fue con Rozín.

El cantante se sinceró sobre sus sentimientos al visitar el estudio: "Cuando vengo a Morfi, y cada vez que vengo acá, tengo un nudito acá en la garganta". Añadió que se acuerda de Gerardo y de todo lo que dejó, concluyendo que "La televisión argentina lo extraña".

Ante el emotivo recuerdo, Diego Leuco destacó un hecho significativo: "Este escenario se llama escenario Gerardo Rozín. Así que nunca mejor, César querido". El periodista hizo esta mención mientras la cámara enfocaba una placa en el decorado en honor al conductor, productor y creador del programa musical.