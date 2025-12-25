Vendieron la icónica casa donde se grabó la película de Mi Pobre Angelito

La emblemática residencia de estilo colonial georgiano situada en el 671 de Lincoln Ave, Winnetka, ha sido vendida por USD 5,5 millones en enero de 2025. Tras salir al mercado en mayo de 2024 por un valor de USD 5,25 millones, la propiedad que inmortalizó a la familia McCallister confirmó su estatus como ícono de la cultura popular. El director Chris Columbus seleccionó este inmueble de 850 metros cuadrados por su calidez visual y su idoneidad para las escenas de riesgo y sombras que definieron al clásico navideño de 1990.

La historia de la vivienda incluye a la familia Abendshien, integrada por John, Cynthia y su hija Lauren, quienes se mudaron allí en 1989 y convivieron con el rodaje antes de venderla en 2012 a Tim y Trisha Johnson. Aunque el actor Macaulay Culkin consideró adquirirla para crear una atracción temática para fanáticos, finalmente descartó la compra por motivos personales. La mansión ofrece comodidades modernas como cinco dormitorios, seis baños, una sala de cine y una cancha deportiva cubierta, manteniendo un acceso limitado para el público general que suele observarla desde la calle.

En diciembre de 2021, la propiedad abrió sus puertas brevemente mediante Airbnb para una experiencia temática liderada por Devin Ratray, la cual incluyó los famosos macarrones con queso al microondas y trucos inspirados en la película. Hoy, a pesar de las diversas ventas millonarias registradas por inmobiliarias como Coldwell Banker Realty, la casa sigue siendo un emblema de la nostalgia colectiva que trasciende su función residencial original.