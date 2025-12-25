La gestión de Diego Milito concretó la transferencia definitiva de Agustín Almendra al Necaxa de México, club con el que el futbolista firmará un vínculo por tres temporadas. La operación se realizó luego de que el mediocampista, quien arribó desde Boca en agosto de 2023, manifestara internamente su deseo de buscar un cambio de aire en este mercado de pases.

El volante e hincha confeso de la institución se despide tras haber disputado 102 partidos, alcanzando su centenario frente a Tigre, y habiendo registrado seis goles, ocho asistencias y los títulos de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Aunque fue un titular habitual para el técnico Gustavo Costas, Almendra raramente completaba los encuentros, promediando apenas el 68,33% de los minutos posibles en la temporada.

De sus 42 presentaciones este año, en 27 ocasiones fue reemplazado entre los minutos 60 y 78, logrando finalizar únicamente los partidos ante Colo-Colo y Banfield. Ante esta baja, Racing recuperará a Baltasar Rodríguez tras su préstamo en Inter Miami, mientras avanza en las negociaciones por Milton Giménez y sigue de cerca el interés de Boca por Gabriel Rojas.

El escenario del mercado local también incluye a Enzo Pérez definiendo su futuro, la posible venta de Loyola al Santos y novedades en Aldosivi, además del interés de un club argentino por Galarza Fonda.