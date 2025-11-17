Chile amaneció este lunes dividido entre dos extremos ideológicos tras las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Por un lado, la comunista Jeannette Jara; por el otro, el ultraconservador José Antonio Kast, quien parte como el principal favorito para quedarse con la presidencia en el balotaje del 14 de diciembre.

La analista chilena Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro y MORI Chile, sintetizó el panorama sin rodeos: “Jara tuvo un mal resultado. Gana Kast en segunda vuelta”, afirmó en diálogo con TN. Su diagnóstico es compartido por buena parte del arco político y académico.

La decepción en el oficialismo fue evidente. Se esperaba que Jara (considerada la heredera política del presidente Gabriel Boric) superara el 30% y obtuviera varios puntos de ventaja para encarar con fuerza la segunda vuelta. Sin embargo, la diferencia final fue menor a tres puntos: 26,85% para Kast contra 23,92% para Jara, un resultado que dejó, según describen desde La Moneda, “un sabor más que amargo”.

El clima fue completamente distinto en el comando de Kast, donde reinó la euforia. El dirigente de derecha radical, que compite por tercera vez por la presidencia, quedó muy bien posicionado. Todo indica que absorberá los votos de Evelyn Matthei, de la centroderecha tradicional, y de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Entre ambos candidatos suman más del 26% del total de sufragios.

La gran sorpresa de la jornada fue el ascenso de Franco Parisi, del centroderechista Partido de la Gente, quien obtuvo más del 19% de los votos. Lagos lo definió así: “Parisi sorprende a todo el mundo. Nadie supo anticipar su votación”. Para los analistas, se trata de un voto de protesta que podría inclinarse mayoritariamente hacia Kast en el balotaje.

Quién es José Antonio Kast

José Antonio Kast.

A sus 59 años, Kast es considerado el exponente más duro de la derecha chilena. A lo largo de su carrera defendió abiertamente el legado de la dictadura de Augusto Pinochet. En 2021 llegó a decir: “Si Pinochet viviera, votaría por mí”. Su admiración por líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Margaret Thatcher lo posiciona dentro del ala internacional de derecha radical.

Aunque suele presentarse como outsider, Kast tiene una extensa trayectoria: fue concejal de Buin, diputado y fundador del Partido Republicano, desde donde busca llegar a La Moneda. Sus propuestas más comentadas incluyen mano dura contra la delincuencia, deportaciones masivas y una alianza estratégica con el gobierno de Javier Milei, a quien definió como “una inspiración”.

Quién es Jeannette Jara

Jeannette Jara

En el otro extremo, Jara, de 51 años, arranca en clara desventaja. Se autodefine como “la hija del Chile real” y procuró despegarse de los sectores más duros del Partido Comunista. Durante la campaña buscó moderar posiciones y tomó distancia de los gobiernos de Nicolás Maduro y Cuba.

Su trayectoria política comenzó a los 14 años, cuando se afilió a las Juventudes Comunistas en los últimos años de la dictadura. Luego fue una figura destacada del movimiento estudiantil, subsecretaria de Previsión Social durante el gobierno de Michelle Bachelet y ministra de Trabajo de Gabriel Boric hasta abril pasado. Desde ese rol impulsó el aumento del salario mínimo, la jornada laboral de 40 horas y la reforma previsional, medidas que la proyectaron hacia la candidatura.

Pero a Jara le queda poco tiempo para revertir la tendencia. Los sondeos y los especialistas coinciden en que enfrenta un escenario muy adverso. “El oficialismo no tiene tiempo ni armas para revertir un resultado que parece ya puesto”, sintetizó Lagos.

A menos de un mes del balotaje, la carrera parece definida. Kast llega fortalecido y Jara, debilitada, encara una última etapa que, para muchos, será cuesta arriba.