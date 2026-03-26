Chimbas dijo que la empresa incendiada del Parque Industrial tenía la declaración ambiental vencida

El incendio registrado el pasado domingo en el Parque Industrial de Chimbas encendió alertas en el municipio luego de que se confirmara que la empresa involucrada tenía su declaración de impacto ambiental vencida. El hecho, que generó preocupación en zonas aledañas por la posible afectación a la salud de los vecinos, motivó la activación de mecanismos de control y el inicio de pedidos formales de informes a organismos provinciales.

La secretaria de Gobierno de Chimbas, Natacha Garay, explicó que tras el siniestro se inició un relevamiento interno para determinar la situación administrativa de la firma. “La empresa cuenta con habilitación comercial otorgada por el municipio, pero su declaración de impacto ambiental se encontraba vencida y en proceso de renovación”, indicó.

Controles municipales y competencia provincial

El municipio detalló que su intervención se limita a controles de tipo comercial, mientras que las habilitaciones ambientales y operativas corresponden a organismos provinciales. “El control municipal es meramente comercial y se complementa con las habilitaciones sectoriales que deben gestionar las empresas ante las autoridades competentes”, señaló Natacha Garay en radio Colón.

En ese marco, se confirmó que ya se solicitaron informes a la Secretaría de Estado de Ambiente y a la Secretaría de Producción de la provincia. “Se están requiriendo precisiones sobre qué tipo de residuos tenía autorizados la empresa y cuál es el impacto que podría derivarse del incidente”, agregó la funcionaria.

Preocupación por el entorno urbano

El episodio volvió a poner en debate la ubicación del Parque Industrial, actualmente rodeado por barrios densamente poblados. Sectores como Villa Obrera, barrio Parque Industrial y otras zonas cercanas quedaron bajo la influencia directa del siniestro.

“Hoy el parque industrial se encuentra inserto en un conglomerado urbano que ha crecido de manera desordenada, lo que incrementa el riesgo ante este tipo de eventos”, advirtió Natacha Garay. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con información oficial que permita llevar tranquilidad a los vecinos.

Antecedentes y falta de información

El incendio no es un hecho aislado. Según se indicó, se trata del tercer episodio relevante registrado en el área en el último tiempo. “Ya hubo situaciones vinculadas al acopio de cenizas que generaron inconvenientes y sobre las cuales no se obtuvieron informes oficiales concluyentes”, recordó la secretaria.

Las autoridades municipales señalaron que, en aquel caso, se realizaron presentaciones formales y pedidos de pronta respuesta que no fueron contestados. “No hubo información oficial suficiente por parte de los organismos provinciales”, afirmó Natacha Garay.

Investigación en curso y medidas a futuro

Actualmente, el municipio se encuentra a la espera de nuevos reportes técnicos. El único informe disponible hasta el momento fue elaborado por Bomberos Voluntarios de Chimbas. “El reporte describe cómo se produjo el incidente y las tareas realizadas, pero no profundiza en las causas ni en las consecuencias a largo plazo”, precisó.

En paralelo, se analizan posibles medidas a futuro para evitar situaciones similares. “Es necesario revisar las condiciones de funcionamiento del parque industrial y evaluar alternativas que garanticen la seguridad de la población”, sostuvo Natacha Garay.

Crecimiento desordenado y desafíos estructurales

El crecimiento urbano sin planificación aparece como uno de los principales factores de riesgo. “Las industrias que originalmente estaban alejadas hoy se encuentran rodeadas por viviendas, lo que obliga a replantear su funcionamiento y localización”, indicó la funcionaria.

Finalmente, se advirtió que cualquier decisión estructural requerirá la intervención de la provincia. “Se trata de un proceso complejo que no puede resolverse en el corto plazo, pero que debe ser abordado con urgencia ante el impacto que estos eventos tienen en la comunidad”, concluyó Natacha Garay.