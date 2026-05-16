Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y se llevaron hasta raquetas

La casa de Juan Martín del Potro en la ciudad bonaerense de Tandil fue desvalijada por delincuentes durante la noche del viernes. Según las primeras informaciones, los ladrones ingresaron a la propiedad mientras no había personas en el lugar y se llevaron objetos de gran valor económico y sentimental.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Don Bosco. De acuerdo con medios locales, los delincuentes entraron tras romper uno de los ventanales de la casa y recorrieron distintas habitaciones antes de escapar.

La madre del extenista, Patricia Lucas, fue quien descubrió el robo al regresar al domicilio y encontrarse con el desorden provocado por los asaltantes. Inmediatamente dio aviso a la Policía, que trabajó en el lugar realizando peritajes y relevando pruebas para intentar identificar a los responsables.

Entre los elementos robados se encuentran dinero, joyas, relojes, camisetas, raquetas y trofeos pertenecientes a Del Potro, además de medallas y otros recuerdos deportivos vinculados a la carrera del ex número 3 del mundo. También trascendió que los delincuentes se llevaron una alianza perteneciente al padre del exdeportista.

Sospechan que hubo información previa

Los primeros datos de la investigación indican que los asaltantes habrían actuado con conocimiento previo sobre la vivienda y la ubicación de los objetos de valor. Según versiones publicadas por medios de Tandil, los delincuentes permanecieron un tiempo considerable dentro de la propiedad y actuaron aprovechando la ausencia de la familia.

Hasta el momento no hubo detenidos ni se recuperaron los elementos sustraídos. La Policía continúa con las tareas investigativas para tratar de reconstruir el recorrido de los autores del robo.

Del Potro y su presente fuera del circuito

Retirado oficialmente del tenis profesional desde 2022, Juan Martín del Potro mantiene actualmente un fuerte vínculo con el deporte como embajador de Roland Garros Junior Series.

En las últimas semanas había participado de actividades vinculadas al desarrollo de jóvenes tenistas en San Pablo, Brasil, donde compartió experiencias sobre su carrera y su nueva etapa alejado de la competencia profesional.

El ex campeón del US Open suele regresar con frecuencia a Tandil, ciudad que en distintas entrevistas definió como su “cable a tierra”.