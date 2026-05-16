Protección Civil emitió una alerta por fuerte viento Sur en el este de San Juan

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N°20/26 por fuertes vientos del sector sur previstos para la tarde de este sábado 16 de mayo en distintos puntos de la provincia.

Según el informe oficial, el fenómeno afectará especialmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El alerta es de nivel amarillo y prevé vientos con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora en algunas zonas.

Desde Protección Civil advirtieron que las condiciones podrían generar complicaciones en la circulación vehicular y riesgos por caída de ramas, cables u objetos sueltos.

Recomendaciones oficiales

Ante la llegada del viento sur, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y minimizar riesgos:

Prestar atención al entorno y evitar circular cerca de cables caídos, ramas o estructuras inestables.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución, respetando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.

No detenerse debajo de árboles, carteles, marquesinas o toldos.

Tener linternas cargadas y elementos de emergencia disponibles.

Además, recordaron que ante cualquier situación de emergencia se encuentran habilitadas las siguientes líneas telefónicas: