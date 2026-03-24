Un equipo de investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, desarrolló un análisis de sangre que mejora la precisión en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, al permitir diferenciar entre etapas tempranas y casos avanzados en personas con deterioro cognitivo.

El estudio, liderado por el especialista Niklas Mattsson-Carlgren, se basa en la combinación de dos biomarcadores presentes en sangre: p-tau217 y eMTBR-tau243. Esta combinación permitió reducir los diagnósticos falsos positivos del 43% al 16%, según datos publicados en la revista The Lancet Neurology.

La principal dificultad de los análisis anteriores radicaba en que podían detectar cambios en el cerebro hasta dos décadas antes de la aparición de síntomas, pero sin distinguir con claridad en qué etapa se encontraba la enfermedad. Con este nuevo enfoque, los investigadores lograron una precisión cercana al 80% para identificar casos de Alzheimer ya establecidos.

El biomarcador p-tau217 es una forma alterada de la proteína tau, que en condiciones normales cumple una función estructural en las neuronas. Cuando sufre modificaciones, comienza a formar acumulaciones en el cerebro asociadas al Alzheimer. Estas alteraciones pueden detectarse en sangre y funcionan como señal de la enfermedad en desarrollo.

Sin embargo, por sí solo, este marcador presentaba limitaciones. De 350 pacientes con niveles elevados, una parte significativa no cumplía con todos los criterios clínicos. Al sumar el marcador eMTBR-tau243, los investigadores lograron afinar el diagnóstico y reducir los errores.

“En ocasiones, un marcador sanguíneo puede dar un resultado positivo en personas que aún no cumplen los criterios para la enfermedad”, explicó Mattsson-Carlgren. Con la combinación de ambos indicadores, ese margen de error se redujo de forma considerable.

Además del diagnóstico, el estudio permitió observar que los pacientes con ambos biomarcadores positivos presentan un deterioro cognitivo más rápido, lo que aporta información clave para anticipar la evolución de la enfermedad.

La investigación incluyó a más de 500 personas con síntomas de deterioro cognitivo y fue validada en un grupo independiente en Estados Unidos. Según los especialistas, este avance facilita no solo la identificación del Alzheimer, sino también la diferenciación con otros tipos de demencia.

Actualmente, la prueba requiere tecnología avanzada, como espectrometría de masas, lo que limita su uso en centros especializados. Sin embargo, los investigadores trabajan en simplificar el procedimiento para que pueda aplicarse en ámbitos clínicos más amplios.

El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia a nivel mundial y representa entre el 60% y el 70% de los casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de avances apunta a mejorar la detección temprana y la toma de decisiones médicas en pacientes con deterioro cognitivo.