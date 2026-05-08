Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este jueves permitió recuperar distintos elementos robados de una verdulería ubicada sobre avenida José Ignacio de la Roza, de La Bebida, en el departamento Rivadavia. El sospechoso logró escapar luego de una persecución a pie y abandonó la mercadería sustraída mientras huía de los efectivos.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 3.10, cuando personal del móvil H-55 se dirigía hacia el barrio Nuevo Cuyo tras un requerimiento emitido por la frecuencia Trueno Halcón. En ese momento, los uniformados circulaban por avenida Ignacio de la Roza y, al pasar calle Pellegrini hacia el oeste, observaron a un hombre que trasladaba una caja en actitud sospechosa.

Según indicaron las fuentes, el sujeto advirtió la presencia policial y escapó corriendo por calle Costa Canal hacia el sur. Inmediatamente, los efectivos iniciaron una persecución a pie con el objetivo de interceptarlo. Sin embargo, el sospechoso logró perderse de vista en inmediaciones de calle 9 de Julio.

Tras finalizar la persecución, los uniformados regresaron al sector donde el hombre había descartado distintos objetos durante la fuga. En el lugar encontraron una balanza marca Systel de color blanco, sin cable de alimentación, ocho paquetes de bolsas tipo camiseta, tres rollos de bolsas pequeñas y una caja de bananas.

Los policías advirtieron que la balanza tenía anotado el alias de la propietaria y lograron establecer que pertenecía a María Eugenia Riveros, una mujer de 32 años domiciliada en el barrio IPV La Bebida. Posteriormente, el personal policial se dirigió hasta la vivienda de la damnificada y entrevistó a la mujer, quien manifestó ser propietaria de una verdulería ubicada en avenida Ignacio de la Roza 4325 Oeste.

Minutos más tarde, los efectivos acompañaron a Riveros hasta el comercio y constataron que delincuentes habían violentado uno de los candados de la puerta de ingreso. Además, verificaron el faltante de los elementos recuperados durante el procedimiento policial.

Ante esa situación, el personal actuante se comunicó con la Base Acusatorio y expuso los detalles del procedimiento a la cabo Camila Capdevila. Luego de consultar con el ayudante fiscal Mario Quiroga, desde la Unidad Fiscal dispusieron la realización del acta de procedimiento, la abstención de denuncia por parte de la damnificada y la inmediata entrega de los efectos recuperados en el lugar.

Pese al operativo realizado en la zona, el sospechoso no pudo ser detenido y es buscado por los investigadores.