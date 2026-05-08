Un joven de 19 años quedó detenido y un adolescente de 16 fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) luego de un procedimiento policial realizado en Chimbas, tras el robo de un casco desde una fábrica de chacinados ubicada sobre calle Maradona.

El hecho fue investigado por personal de División Comando Norte y quedó caratulado como hurto agravado por la participación de un menor, con intervención de la UFI Flagrancia y del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

El casco que sustrajeron los detenidos de la fábrica de chacinados.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento ocurrió mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención por calle Maradona antes de llegar a calle Santa Cruz. En ese momento, dos hombres alertaron a los policías sobre la presencia de dos sospechosos que merodeaban la zona.

Según indicaron los testigos, uno de los sujetos vestía una camiseta azul de Boca Juniors y un pantalón de jean gris, mientras que el otro llevaba una remera blanca y negra de mangas cortas y un pantalón tipo camuflado en tonos blanco y negro. Este último ingresó a una fábrica de chacinados ubicada sobre calle Maradona y salió momentos después con un casco de color azul y negro.

La Justicia de menors intervino para abordar al menor de 16 años

Tras obtener las características físicas y de vestimenta, los uniformados realizaron recorridas por las inmediaciones y lograron localizar a los sospechosos en el interior del Loteo Santa Isabel. De acuerdo a las fuentes, ambos jóvenes tenían en su poder el casco denunciado como sustraído.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos escaparon a pie, aunque fueron interceptados a pocos metros por los efectivos de Comando Norte. Una vez reducidos, uno de ellos manifestó ser menor de 16 años, domiciliado en el Loteo Santa Isabel.

El segundo aprehendido fue identificado como Santiago Agustín Espina, de 19 años, quien también reside en el mismo domicilio del loteo chimbero. Según detallaron las fuentes policiales, el joven llevaba en sus manos el casco robado y declaró ante los efectivos que el menor habría sido quien lo sustrajo del interior de la fábrica.

Posteriormente, los policías mantuvieron comunicación con el sistema acusatorio y notificaron lo sucedido al ayudante fiscal de Flagrancia, Marcos Quiroga, quien se presentó en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

En paralelo, se dio intervención al juez del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, quien ordenó el traslado del menor al CAD y dispuso que se notificara formalmente a su progenitora sobre la causa judicial iniciada en su contra.

El casco recuperado quedó secuestrado como parte de la investigación, mientras la causa continuó bajo las directivas de la UFI Flagrancia.