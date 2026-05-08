Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos provocó un importante caos vehicular este jueves por la tarde en avenida Circunvalación, en Capital. El siniestro vial ocurrió minutos después de las 19 horas, mientras personal policial y de Tránsito trabajaba en otro accidente registrado metros antes, a la altura de calle 9 de Julio.

El Ford Escort fue el primero en ser impactado por la toyota hilux que motivó el choque en cadena.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 19:15 sobre el puente de avenida José Ignacio de la Roza, en momentos en que el tránsito circulaba con demoras debido a un siniestro anterior ocurrido en inmediaciones de calle 9 de Julio. Esa situación generó una extensa fila de vehículos sobre varios carriles de la vía rápida.

En ese contexto, una camioneta Toyota Hilux, dominio CRG 290, conducida por Armando Perramont, de 81 años, impactó desde atrás a un Ford Escort dominio SFH 896, guiado por Mario Páez, de 39 años. Como consecuencia del fuerte golpe, el Escort chocó a un Renault Fluence dominio AB 268 CW, en el que viajaba una mujer junto a sus dos hijos menores de edad.

En este auto vuajaba una mujer con sus dos hgijos menores, quienes no sufrieron lesiones.

A raíz de la violencia de los impactos, el Renault Fluence terminó colisionando contra un cuarto vehículo. Sin embargo, según indicaron las fuentes, el conductor de ese automóvil abandonó el lugar y escapó antes de la llegada de los efectivos policiales.

Personal de Comisaría 4ª y efectivos de Tránsito Provincial trabajaron en la escena para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular. Pese a la magnitud del choque y los importantes daños materiales registrados en los tres vehículos que quedaron en el lugar, no hubo personas heridas.

los tres conductores que quedaron en el lugar del hecho fueorn entrevistados por los efectivos policiales tras el siniestro.

Los rodados involucrados fueron trasladados posteriormente a sede de Comisaría 28ª de Rivadavia, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y las actas de choque para determinar las responsabilidades del siniestro.

El accidente generó importantes complicaciones en el tránsito sobre avenida Circunvalación. Debido al operativo policial, la circulación en sentido Norte-Sur fue desviada hacia avenida Ignacio de la Roza, lo que provocó demoras durante más de una hora en plena franja de mayor circulación vehicular.

Cientos de automovilistas quedaron varados sobre la vía rápida y las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros, especialmente desde la rampa de salida hacia Ignacio de la Roza y sectores ubicados más al norte. La congestión vehicular se agravó debido a la gran cantidad de autos acumulados en el sector mientras los uniformados trabajaban para retirar los vehículos siniestrados y normalizar la circulación.