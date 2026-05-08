Un hombre que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido durante un operativo realizado en Rawson por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Fuentes policiales informaron que el detenido es un sujeto de apellido Acerbi, quien registraba antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad. La aprehensión se concretó durante tareas investigativas desarrolladas por el personal policial en distintos sectores del departamento.

Según indicaron desde la fuerza, los efectivos lograron identificar al sospechoso y posteriormente verificaron en los sistemas oficiales que tenía un pedido judicial vigente por una causa de robo calificado.

Tras confirmar la situación procesal del hombre, intervino el Juzgado de Ejecución Penal, que ordenó su inmediata detención.

Luego del procedimiento, Acerbi fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para comenzar a cumplir una condena de tres años de prisión.

Desde la Policía señalaron que el operativo formó parte de las tareas de búsqueda y control impulsadas por la Dirección Coordinación Judicial D-5 para localizar personas con requerimientos judiciales pendientes en la provincia.