Con la inminente conclusión de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Fundación El Libro premiará a los noveles autores de la narrativa contemporánea. Este domingo 10 de mayo, en la Sala Ernesto Sabato del Pabellón Azul, de La Rural, tendrá lugar el acto oficial de premiación.

El jurado evaluador, integrado por Agustina Bazterrica, Enzo Materia y Ricardo Romero resolvió por unanimidad que los premios literarios son para Juan Vintulli, por “El surco y el peso”, presentado bajo el seudónimo Max, de South Bend, Indiana, Estados Unidos.

En segundo lugar, “Los nudos”, presentado bajo el seudónimo Prima Guada, que corresponde a Valetin Cacault, de Buenos Aires. Y finalmente, por el tercer premio, "A distinto de A”, presentado bajo el seudónimo Inés Aldasoro, que corresponde a Ercilia Aitala, de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Las devoluciones que hizo el jurado para el texto de Vintulli fue “Los cuentos de este libro construyen un paisaje agobiante, desolado, una llanura que queda lejos de todo, incluso del presente. Y, a su vez, esta llanura, con sus abrumadoras extensiones que parecen anular la posibilidad de la huida o la redención, sostiene a los personajes que habitan sus historias conjurando una extrañeza que sobrevive a todo”.

Para el segundo premio, la mesa estableció que “Un universo donde lo cotidiano aparece atravesado por una tensión irrefrenable. A partir de escenas familiares y reconocibles, los relatos exploran vínculos atravesados por el cuidado, la violencia latente y el desconcierto. La escritura es prolija, con un buen dominio de los diálogos, y sostiene climas intensos que construyen personajes tan frágiles como verosímiles. Los “nudos” del título condensan zonas de conflicto en los que cada cuento plantea una encrucijada emocional que incomoda y deja huella”.

Y para Ercilia Aitala, determinó que “una colección que desarma la lógica y vuelve extraño lo cotidiano, donde cada cuento abre una grieta en la percepción. La prosa, precisa y perturbadora, construye atmósferas que avanzan con una calma inquietante hasta rozar lo siniestro. El lenguaje mismo aparece como territorio en crisis, como si las palabras —fracturadas, insuficientes— también fueran parte del desmoronamiento que atraviesa a los personajes. En estos relatos, la identidad, el lenguaje y el dolor se tensan hasta revelar que, efectivamente, A ya no es A”.

Últimos días

La 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se ilumina con una programación fascinante. Con la presencia de la Orquesta del Teatro Colón, la llegada del Premio Nobel chino Mo Yan, el Debate de fin de Feria, presentaciones de libros fundamentales y recitales para bailar, la convocatoria promete ser masiva.

El emblemático Teatro Colón se hará presente con un concierto excepcional abierto al público de la Feria del Libro. Durante el evento, la camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y Johann Strauss. Con un atractivo programa que va de la “Pequeña serenata nocturna” a “Las cuatro estaciones” junto a las “Estaciones porteñas” y la “Polka Pizzicato”, entre otras, la Feria se iluminará con lo mejor de la música clásica.

Mientras que, en la Sala Victoria Ocampo, se llevará a cabo el esperado debate que pone el broche a las tres semanas de conversaciones e intercambios constará de dos momentos. Primero, una apertura de Jonathan Taplin, escritor, productor de cine y académico estadounidense, autor de “El fin de la realidad”. Luego, se encenderá el debate en torno a un tema central de la actualidad: “¿Quiénes somos después de la IA?” Este año, el cruce de argumentos estará protagonizado por Darío Sztajnszrajber, Lucía Puenzo, Flavia Costa y Tomás Balmaceda, y moderado por Patricia Kolesnicov. Un debate sobre cómo queremos posicionarnos y quiénes elegimos ser frente a la IA.

Por su parte, el sábado 9 de mayo estará el Premio Nobel chino, Mo Yan en la Sala José Hernández (Seudónimo de Guan Moye), galardonado en 2012, se presentará junto al director de la Feria, Ezequiel Martínez y al autor Alejandro Vaccaro. Es la primera visita del escritor en el país para compartir su literatura con el público.

Además, ese mismo día estará el Festival Futurock en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Formarán parte: Juan Grabois, Rubén Rada, Dora Barrancos, Los Raviolis, Gillespi, Lucy Patané, Juan Monteverde, Juli Laso, Lorena Vega, Nahuel Pennisi, Naty Zaracho, Sara Hebe, Valeria Lois, Paula Maffía, Julia Rosemberg, An Espil, Gabriela Cabezón Cámara, Goyo Degano, Claudia Piñeiro, Barbarita Palacios, Noelia Barral Grigera y Willy Bronca. La presentación de La Delio Valdez será el broche de oro de la jornada.

Por último, desde el viernes 8 estará el ciclo “La Palabra Indígena”. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Finaliza el exitoso espacio destinado a escuchar, entrevistar, conocer y leer a representantes de las lenguas originarias.

Bibliotecas Populares

El sábado y domingo serán también los días para las Bibliotecas Populares. El encuentro organizado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) atrae a bibliotecarios de todos los rincones de Argentina. En esta edición se sumarán mil participantes, más que el año pasado. Este programa permite que los representantes de las bibliotecas populares de todo el país compren libros con un 50% de descuento sobre el precio de mercado. Cada biblioteca recibirá 2 millones de pesos.

“Este año vamos a contar nuevamente con el programa Libro%. La Conabip ayudará para que participen de la Feria, esta vez vendrán con presupuesto propio. Esas bibliotecas serán recibidas como siempre y haremos un evento especial para agasajarlas”, expresó Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro. La información completa se puede consultar en la web de CONABIP.



